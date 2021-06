Aparelho de ponta vai auxiliar na avaliação e tratamento da COVID

O Hospital Universitário da UFJF comunicou nesta segunda-feira (14) o recebimento do pletismógrafo (foto: UFJF/Divulgação)

Juiz de Fora (HU-UFJF), na Zona da Mata, comunicou nesta segunda-feira (14/6) que recebeu um aparelho com tecnologia de ponta, capaz de auxiliar na avaliação funcional de pacientes com distúrbios respiratórios, principalmente doenças pulmonares obstrutivas crônicas.

De acordo com a médica Lígia Amaral, chefe da Unidade do Sistema Respiratório do HU-UFJF, o aparelho, conhecido como pletismógrafo, também exercerá um importante papel no tratamento de pessoas que contraíram a forma mais grave do novo coronavírus.

"Com a nova facilidade tecnológica, será possível auxiliar na avaliação e no acompanhamento de pacientes que apresentaram formas mais graves de COVID-19 e que, após a doença, permanecem com algum grau de comprometimento pulmonar", explica.

“O equipamento realiza, além da espirometria, um exame já oferecido no HU, a pletosmografia, ideal para a avaliação dos volumes pulmonares. Ele também faz o exame de capacidade de Difusão do Monóxido de Carbono (DLCO), importantíssimo para a especialidade, auxiliando no diagnóstico e acompanhamento de doenças respiratórias”, complementa a médica.

Já Fernanda Frondana, engenheira clínica do HU-UFJF, destaca a importância do pletismógrafo na qualificação do diagnóstico.



“Agora será possível avaliar os volumes pulmonares com muito mais detalhes do que a espirometria, com ênfase especial na determinação da capacidade de difusão dos pulmões”, detalha.