Novo modelo de planejamento para empresas serem ágeis e competitivas

(foto: QuoteInspector)

Empresas, aos milhares, estão se tornando mais e mais obsoletas a cada dia, se afastando do seu público, que está cada vez mais empoderado e sabedor das suas necessidades, vendo concorrentes evoluindo rapidamente e plataformas surgindo com força avassaladora.









- Você tem uma estratégia de verdade? O mundo analógico e das posses vai sucumbindo ao poder dos serviços, principalmente os digitais. As economias do compartilhamento e da colaboração crescem a mil por hora. Aprender a fazer coisas como marketing digital, network, prospecção de fornecedores, vendas on line ou aperfeiçoamento da gestão está ao alcance de todos, gratuitamente e com altíssima qualidade.









Tendências se tornaram urgências! Todos os padrões criados até meados dos anos 2000 estão sendo desconstruídos de forma aguda e veloz, provocando tensão e até desespero nos executivos e empreendedores de empresas de todos os portes.





Como não morrer? Como se reinventar e ser competitivo?





A agilidade é mais do que nunca uma necessidade. Planejamentos longos, lineares e detalhados perdem a utilidade, ao mesmo tempo que métodos ágeis de gestão e planejamento, construídos colaborativamente, junto com o cliente, focado nos problemas destes, passam a ser drives importantíssimos nesse cenário.





Voluntarismo, aptidões e talentos dos empreendedores, criatividade, dentre outros fatores amplamente ligados ao empreendedorismo podem contribuir, sim, com bons negócios, mas não sem que sejam precedidos por boas rodadas de interações com o público alvo do empreendimento e bom conhecimento do mercado.





E por fim, pelo menos para a conversa de hoje, o poder das plataformas digitais deve ser utilizado em favor dos negócios. Tudo hoje tem alguma plataforma por trás, multilateral, ampla e aberta, proporcionando ampla troca de valor entre seus componentes, gerando um forte e consistente network effect.