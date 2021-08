Você tem uma estratégia de verdade?

Ter uma estratégia clara e consciente é essencial (foto: Pixabay)

E o que é estratégia? Vamos assumir que é um conjunto de decisões, que orientam nossas táticas cotidianas, de forma que, no tempo, você consegue atingir, ou pelo menos tenta conscientemente, suas metas e sua visão.

Numa época em que pipocam diariamente novos e promissores negócios digitais, vamos ver o case de uma das maiores empresas do mundo, uma varejista física, o Walmart.

Esse mercado era atendido pelo catálogo da Sears, sem o touch and feel, demora na entrega, apesar dos preços razoáveis, e a as lojas de esquina, caras e de menor mix, mas com ótimo atendimento.

Apesar de ser menos atrativo do que as grandes cidades, esse mercado era subservido. O que seria melhor? 5% de um mercado atrativo ou 90% desse mercado? Para vencer, então, o Walmart tinha que ter preço melhor, bom atendimento e estar presente fisicamente.

Sam Walton, o fundador, tornou esse mercado atrativo, fazendo um Walmart de cada vez.

Fez isso com uma plataforma de relacionamento fantástica com fornecedores e um sistema de logística espetacular. Numa última decisão, cria lojas médias, seguras, iluminadas em áreas violentas das grandes cidades, não atendidas por ninguém.

Há milhares de casos interessantes de estratégias bem definidas e que servem de inspiração e retroalimentam outras estratégias, num ciclo quase que infinito.

Esse exemplo do Walmart ilumina conceitos fundamentais para uma boa estratégia empresarial:

- Fazer coisas boas para os clientes, resolvendo algum problema e gerando valor para eles.

- Ser bom no que faz.

- Ser reconhecido por isso.

Agora, vamos ao planejamento da estratégia. Mas verdadeiramente, com foco e algum método.

Se você tem uma estratégia planejada, você tem que saber explicá-la em poucos minutos, de forma objetiva e clara.

As empresas têm que ter políticas bem explícitas sobre qualquer negócio que queiram fazer e não fazer aquilo que esteja fora da estratégia. Nada que possa prejudicar sua marca pessoal ou empresarial deve ser feito, por dinheiro algum.

E como saber se uma estratégia é bem-sucedida? Basicamente se ela gerou valor (não necessariamente dinheiro, num primeiro momento) para quem investiu na empresa. E isso só irá acontecer se houver geração de valor para os clientes.

E estratégia tem a ver com tomada de decisões. Vamos realçar algumas das mais importantes:

- Onde "jogar".

- Como executar.

- Como vencer.

Para finalizar, uma grande estratégia sempre busca levar a uma diferenciação. Diferenciação, diferenciação, diferenciação! Estratégia não é o que se diz e sim o que se faz! E se demorar mais de cinco minutos pra explicar as escolhas acima, com certeza sua estratégia não está bem definida.

