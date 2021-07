Pense Digital!

Atitude digital. Não basta estudar e conhecer. Tem que implantar o mindset digital no time (foto: Pixabay/Reprodução) Pensar digital não é fazer uma empresa high tech e sim ampliar o leque de possibilidades de ganhar dinheiro, de uma forma mais eficiente, para si e para seus clientes, usando a tecnologia. digital não é fazer uma empresa high tech e sim ampliar o leque de possibilidades de ganhar dinheiro, de uma forma mais eficiente, para si e para seus clientes, usando a tecnologia.





Mas isso tem sido abordado de forma errada por muitas empresas. Na ânsia de entrar no jogo da “transformação digital”, criam departamentos, realizam hackatons, constroem belos portais e aplicativos, digitalizam processos. Mas esses são apenas alguns elementos de uma verdadeira estratégia digital, que, soltos, tem muito pouca eficiência.





Os focos devem ser basicamente dois: aproveitar oportunidades de negócio e conseguir enxergar, e atuar, para enfrentar ameaças. Tudo vem junto no tsunami digital.





Falar que estamos vivendo uma era de inovações aceleradas, transformações digitais e bla, bla, bla, já virou um clichê. Qualquer um sabe disso. Mas agir de acordo, são outros quinhentos. Muita gente ainda está aprendendo, outros estão se enganando e outros não estão fazendo nada.





E há algumas considerações principais sobre os caminhos que cada empresa tem que descobrir nessa jornada:





Agilidade: Não é a agilidade comparada ao que a empresa era antes e sim a agilidade em relação ao seu mercado e as inovações que ocorrem nele. As grandes transformações muitas vezes vêm de um conjunto de pequenas entregas ágeis.

Conhecimento: Estar atento às novidades e inovações, provocando-se constantemente a incorporá-las. Atenção aos dados de mercado, ao modelo big data e ao comportamento dos consumidores.

Atitude digital. Não basta estudar e conhecer. Tem que implantar o mindset digital no time e, principalmente, nas lideranças. Muito do que já acontece no cotidiano das “pessoas físicas”, com o uso de aplicativos, plataformas, softwares, serviços compartilhados, troca de informações e colaborações, deve ser incorporado ao DNA empresarial também. O negócio pode até ser local, mas com uma visão global.

Marketing digital. O marketing tradicional está morrendo! O foco tem que recair no marketing digital, nas plataformas, redes sociais, na reputação e presença digital firme do negócio.

Resultado. Os empreendedores não podem se iludir com as “métricas da vaidade”, aquelas que não tem ligação direta com o objetivo da empresa, que é ampliar seu retorno financeiro satisfazendo ao máximo os clientes com os quais se relaciona. Likes em redes sociais, seguidores, uso de softwares, downloads de aplicativos, acessos a sites, são exemplos dessas métricas. É fundamental ter o foco no funil de vendas, reputação, números de clientes, faturamento bruto, margens de lucro, tickets médios, ROI, LTV, CAC, Princípio de Pareto do portfólio, dentre outros.





Nesse contexto, é necessário que todo o time da organização deve ser digitalmente educado e integrado à estratégia, via trabalhos colaborativos, co criação genuína, conexões externas e troca de conhecimentos, além, é claro, do uso de tecnologia massivo.





Pra finalizar, que tal fazer um pouco do exercício do “fastforward”? Como estará seu negócio daqui a 10 anos, mantendo-se o status atual de gestão e estratégia? Vivo? Morto? Lucrativo? Se morreu, o que o matou?





E o exercício do “only digital”? Como seria sua empresa se só fosse possível vender seus produtos e serviços de forma digital?