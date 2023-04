O poder da mente (foto: Gerd Altmann/Pixabay)

Já venho falando há mais tempo, e repito aqui: CUIDADO COM O QUE PENSA, POIS VOCÊ ATRAI!

Nossa energia flui para onde colocamos nossa atenção.

Misticismo? Não! Ciência.

A física quântica explica que tudo é energia. Um átomo tem à sua volta elétrons que não ocupam lugar no espaço, estão o tempo todo em movimento – vibração. Isso explica por que nosso campo de ondas magnéticas atrai aquilo que vibramos.

Então vai a dica: seja uma pessoa mais otimista.

Ser otimista não quer dizer que você não é realista. Você sabe seu dia de hoje, suas dificuldades e obstáculos, mas os transforma em desafios para uma jornada especial. Assim chegamos lá!

É como colocar um GPS quando desejamos chegar a algum lugar que ainda não conhecemos. Colocamos em nosso pensamento uma imagem mental. Seguimos nessa direção. Parece que tudo vai fluindo e as circunstâncias vão colocando no caminho o que precisamos.

O contrário também é verdadeiro. Quando dizemos isso é impossível, a vida é difícil mesmo, homens não prestam etc., tudo vira nessa direção e fica mesmo impossível.

Por isso, a questão do campo magnético da física quântica valida essa ideia do poder da mente. Quanto mais eu acreditar que posso chegar onde desejo, mais a vida abre os caminhos necessários, ou muda nossa saúde.

Preste atenção agora. Nós podemos melhorar nossa saúde, desinflamar nosso corpo, desligar os genes de inflação e doenças crônicas? Sim!

Meditar, fazer imagens mentais de cura não são a LEI DO SEGREDO. São possibilidades de me acalmar, mudar a vibração quântica, mudar a liberação de hormônios antiestresse no corpo e mudar a bioquímica celular. Como?

Mentalizar no agora o que deseja lá na frente, vibrando essa energia de forma real, imaginando a cena de seu corpo saudável ou onde deseja chegar. Isso! Nosso cérebro não distingue uma mentalização de algo que desejamos da realidade. Ele sente o que pensamos e podemos então mudar os hormônios que são liberados.

Reduzindo cortisol, acalmando o corpo e produzindo os hormônios da saúde. Geneticistas, ao estudarem o sangue de meditadores no centro Chopra e em outros lugares, estão observando a mudança genética – como o gene vai ou não se manifestar - desligando genes de inflamação e religando os genes que são benéficos à saúde.

Onde entra o poder da mente?

Mentalize diariamente com amor no coração, o que deseja alcançar como verdade, como algo que já está a caminho e já está acontecendo dentro e fora de você, fazendo um campo magnético que muda tudo. Crie a imagem mental como real e no momento presente, pense como se fosse agora onde você imagina a cena e como já tivesse alcançado. Sinta-se lá e desfrute do resultado alcançado.

Quem nos ensina esse exercício poderoso da mente é Joe Dispenza, em seu livro “O Efeito Placebo” e nos valida essa possibilidade de mudança no corpo, epigenia, bem como mudanças de sucesso na carreira, relacionamentos ou em tudo que deseja mudar.

Ele nos diz em seu livro que vivemos do que já nos aconteceu no passado, como base para a mudança. Se pensamos sempre da mesma maneira baseados em nosso passado, o que teremos como futuro? O mesmo dele. Nada muda! A maioria das pessoas reclama de suas vidas: já pensou se todos nós que estamos lendo esse pequeno artigo ou que lemos o livro de Joe Dispenza, mudarmos a forma de pensar? Isso já será um benefício enorme a você e a quem o rodeia. Pois sua mudança afetará a mudança dos seus.

Eu espero então que você faça pelo menos este exercício aqui:

1 - O que deseja mudar? Pense como seria?

2 - Pense como se fosse agora, feche seus olhos, respire fundo e diga – eu mereço agora mudar? Eu já estou mudando!

3 - Mentalize imaginando as cenas do resultado, sua emoção como se fosse neste momento.

4 - Faça essa mentalização pelo menos três vezes ao dia. Dirigindo, debaixo do chuveiro, ou num momento que você para e se dá esse tempo.

5 - Faça um mural em casa, cole uma gravura, olhe para ela e respire fundo e se imagine lá agora!

6 - Sempre com seu coração aberto, acreditando no campo magnético positivo que está criando para que tudo venha até você!