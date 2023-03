Prosperidade, estou te procurando!

A grande maioria das pessoas não consegue ter uma “mente milionária” e fazer fortuna ou ser de alguma maneira rica. Rico é aquele que gasta menos do que tem ou ganha. E está seguro e em paz com suas finanças.



Muitos conseguem até fazer muito dinheiro, ganhar bem, mas por algumas razões, que já explicarei, perdem o que têm ou o que ganham. Não basta saber fazer dinheiro, precisa saber cuidar dele, fazer escolhas de como guardar, investir e gastar.



Mas muito mais do que o desejo de ser rico ou milionário, a relação com a riqueza nos mostra como é a nossa história interior, nossa mente e nossa educação infantil. A maioria de nós traz uma história com o dinheiro.



Para exemplificar, vou pegar um conto interessante.

Num Natal, uma mulher, ao fazer o pernil, retirou as pontas de trás e da frente, o que equivalia a uma boa fatia de pernil jogada fora. Ela assou o pernil dessa forma. O marido, sem nada entender, primeiro Natal de ambos juntos, perguntou por que ela havia retirado ambas as pontas do pernil. Ela respondeu que fora assim que via sua mãe fazer o pernil e por isso fazia o mesmo. A sogra veio jantar e o homem indagou-a sobre por que ela fazia assim.



Ela respondeu que fazia como sua mãe, avó da esposa, a ensinara. Li- garam para a avó da mulher para desejar feliz Natal e aproveitaram para saber por que aquela senhora retirava as pontas do pernil.



A velhinha, sorridente do outro lado do telefone, respondeu que na época era o que cabia na panela dela, por isso retirava as duas pontas.



O que vemos aqui é que repetimos a mesma crença daquilo que aprendemos em família e, por amor, segui- mos fiéis às crenças que regem nossas famílias.



É bom observar qual modelo financeiro você segue. Qual você repete? O do seu pai ou da sua mãe? Ou faz exatamente o contrário deles? É im- portante que a maioria daqueles que vivem uma vida medíocre ou sempre caem na falta de dinheiro revejam a história familiar. Ele pode ser fiel ou estar preso a uma história de amor.



Portanto, saber ganhar dinheiro é um assunto. O outro é poder gastar e poupar de acordo com as crenças que você traz. Mas, primeiramente, é preciso tomar consciência de como você lida com seu dinheiro. Depois, ver onde está a repetição que não lhe permite fazer dinheiro. Falta de segurança, medo, raiva?



Depois de tomar consciência do padrão de repetição que acontece na maioria dos casos, criando crenças limitantes, você pode mudar isso criando uma mente milionária. Como?

Pensamentos geram comportamentos, comportamentos geram ações. Ações geram resultados. E tudo vem de ESCOLHAS que você deverá fazer. E você pode começar agora!



A prosperidade está na consciência de suas ações, como você gasta e poupa e escolhe como vai usar seu dinheiro, seus talentos e seus negócios. Você pode ficar bem informado que não há mais necessidade de cortar o pernil, que pode ter uma panela maior e pode fazer um pernil bem maior em sua ceia da vida.



Isso depende da consciência do que você repete, das escolhas novas que fará. Mas sempre tendo em mente que nem importa em qual área você trabalha, importa como você pensa e sente.

A prosperidade começa dentro de você. O que você vai mudar agora e fazer diferente em honra aos seus pais e seus antepassados?