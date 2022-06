Como deixar nosso cérebro e mente mais felizes?

"Somos o que nosso cérebro consegue 'comunicar'. Ele se comunica por meio desses neurotransmissores amigos"





Estudos de neurociência investigaram o que acontece quando estamos mais felizes. E as descobertas são incríveis, o que nos ajuda a fazer pequenos ajustes em nossa rotina e mudar tudo. Existem ações simples que podemos introduzir em nossa rotina que estimulam as células cerebrais, nossos neurônios, a produzirem serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, gaba. Você, em algum momento, já ouviu falar desses neurotransmissores – nossos amigos do peito!





Pois é, a vida só se faz porque essas pequenas moléculas têm seu papel na regulação de nosso humor, ações e vontades. E muitas vezes, um estresse, uma pandemia, uma COVID pode atrapalhar e muito a produção e liberação dos neurotransmissores.





Mas o que a nossa felicidade tem de ligação com isso?





Estou indo na raiz do problema. Somos o que nosso cérebro consegue “comunicar”. Ele se comunica por meio desses neurotransmissores amigos, que fazem cada um seu papel no cérebro, trabalhando nossa mente de forma a estar apta a todos os obstáculos, tornando-os desafios e nos dando um impulso com alegria de vencer os mesmos.





Mas, e se você tiver uma baixa em um desses amiguinhos cerebrais? Ou ter uma desregulação deles? O que pode ocorrer é desde uma simples irritação, uma insônia, uma depressão, um pânico, uma ansiedade a uma compulsão por compras, bebidas, comidas, jogos e muito mais, até mesmo adoecer cronicamente de doenças autoimunes.





Você deseja melhorar?





Siga então minhas sugestões abaixo:





Dopamina – é um neurotransmissor que dá um “empurrão” para conquistar algo. Ela é a sua motivação. Está relacionada ao primeiro passo, a tomar atitudes, a ter memória, a estudar, ter impulso na direção desejada do fazer algo novo, um sonho ou objetivo.





Como estimular:





>> Meditar. Fazer exercícios físicos e yoga;





>> Definir metas a curto prazo – fáceis de serem cumpridas;





>> Estudar mais – traz um ânimo especial.





Endorfina – tem uma potente ação analgésica e quando liberada estimula a sensação de bem-estar, conforto, melhor humor e traz alegria.





Como estimular:





>> Praticar atividade física do seu interesse e desejo;





>> Dar boas risadas.





Serotonina – conhecida como o neurotransmissor da felicidade e do bem-estar. Promove relaxamento e pensamentos mais positivos. Traz o bom humor. É liberada sempre que realizamos algo de que gostamos, também quando somos reconhecidos em algo bom.





Como estimular:





>> Tome mais sol;





>> Veja fotos de bons momentos, recorde-se de bons momentos;





>> Consuma mais ômega 3 e triptofano;





>> Divirta-se apreciando mais o belo, foque no que funciona;





>> Faça yoga e medite.





Ocitocina – também é conhecida como oxitocina – ela tem a função importante da conexão, do amor, da ligação e regulação do bem-querer entre dois seres. Traz as sensações de prazer no corpo e a ligação afetiva que cria os vínculos do amor mais profundo. Sempre que gostamos de algo ou de alguém, liberamos este neurotransmissor, que funciona como wi-fi de corregulação, fazendo uma conexão entre um ser e outro (mãe e bebê ao amamentar, enamorados, pessoas admiradas etc.)





Como estimular:





>> Contato físico com quem ama – abraço, beijo, carinho;





>> Presenteie pessoas queridas com qualquer coisa, como uma palavra, um doce, um mimo;





>> Faça ações do bem – corrente do bem, ações solidárias.





Maneiras simples de melhorar seu bom humor e ter uma vida mais saudável.

Se gostou, passe à frente, pois muitas pessoas vão se descobrir aprendendo de forma fácil a ter uma vida mais feliz com pequenos gestos.