Você já ouviu falar, claro, em PROPÓSITO.

Mas a maioria das pessoas nem sabe o que é ter um propósito de vida.

A grande maioria apenas vive a vida e segue o rebanho, sem ao menos questionar que caminho é esse que está seguindo, apenas observando que esse é o caminho feito para chegar lá. Onde? No poço de água, no lago, no bebedouro ou no comedouro. A maioria segue no efeito rebanho, vai indo na mesma trilha sem questionar: será esse mesmo o caminho que eu desejaria fazer?.

Pois aqui está o desafio maravilhoso que a vida nos proporciona. Encontrar o melhor caminho. Aventurar-se em busca de sua natureza. Descobrir saídas inesperadas e descobrir não um pequeno lago ou bebedouro, mas uma nascente verdadeira, um rio caudaloso ou o mar da vida.

O que desejo dizer com essa analogia feita acima?

Que segundo Daniel Goleman, grande psicólogo e cientista americano, apenas 2% da população alcança o sucesso, 13% os acompanham, amparam e ajudam a ter sucesso. Os 85% restantes apenas vivem sem saber para quê!

O “significado da vida” foi apontado por Viktor Frankl, psicólogo que viveu o Holocausto e por lá pôde observar que sobreviveram aqueles colegas de prisão que tinham em mente o que desejavam para sua vida e sempre comentavam: quando eu sair daqui, vou montar minha alfaiataria, minha relojoaria, vou procurar minha mulher e filhos no outro campo de concentração, e assim por diante. Cunhou este termo, SIGNIFICADO DE VIDA. Ele nos mostra que aquele que tem um propósito para viver – uma razão para que possa superar desafios e dificuldades e chegar aonde deseja –, é mais feliz em desempenhar tarefas árduas na busca pelo sentido da vida.

Dar um significado à nossa vida é sempre muito importante. Mas nem sempre as pessoas sabem por que querem viver. Nem sempre sabem o que querem em geral! E seguem uma vida sem gosto, sem prazer, apenas vivem. Saem de manhã para seu trabalho, cumprem suas obrigações, voltam, tomam banho, comem, assistem à TV e dormem, e talvez tenham algum tipo de prazer comum. Mas se você perguntar se têm algum sonho, um ideal, elas param e pensam sem saber a respostas – ficam atônitas.

Muitos vivem essa vida vazia. Trabalho, casa, casa de volta ao trabalho.

Outros nem isso fazem. Apenas estão vegetando, com uma vida em casa, cheios de desculpas esfarrapadas por que não conseguem, não podem ou não alcançam um curso, um trabalho, um hobby. E muitos desses adoecem de monotonia, desesperança e até mesmo deprimem numa vida vazia de significado.

Propósito é um chamado. Algo que se acende como uma chama dentro de cada de um de nós e, por vezes, está num ponto cego, onde não vemos. Mas a boa notícia é que podemos buscar por nosso chamado, nosso propósito de vida, sim!

No fundo mesmo, todos nós almejamos brilhar – seja na vida, no trabalho, nos negócios. Queremos fazer alguma diferença, contar uma história que possa ser lembrada como inspiração, deixar uma marca no planeta.

Sim, podemos e devemos. Todos temos dentro de nós uma chama que clama por algo maior, como uma brasinha viva que, se impulsionada, vira uma chama. Temos que escutar nosso CHAMADO. O que faz acender nossa chama da alegria? Dá vontade de fazer coisas diferentes, de enfrentar desafios e até nos esforçar um pouco mais pra lá chegar.

E quando descobrimos este para quê desejamos viver – nosso propósito surge forte e nos leva na direção do fazer, do mudar, dos desafios que serão bem-vindos.

Fique tranquilo se ainda não sabe qual é o seu propósito de vida. Já está lendo por aqui que ele existe dentro de você e talvez com alguma ajuda terapêutica você vai encontrar seu caminho. Às vezes, precisamos, sim, de um olhar orientador que nos mostre e conduza ao caminho, e, uma vez que chegamos à nossa trilha correta, a vida acontece jubilosa e cheia de alegria, mesmo com esforço e desafios.

O peregrino desfruta a jornada como um eterno aprendiz. Presta a maior atenção ao que é novo e em tudo se renova, enquanto deixa as marcas de suas pegadas impressas no chão da vida. Assim, se você, ao observar seu caminho, sentir seus passos na direção de seus sonhos, descobrirá o significado do termo propósito de vida.

Por que desejo viver?

Por uma causa humanista, para cuidar de pessoas, animais, natureza, para defender meu povo etc. Uma vez que você então entende o que gosta e sabe fazer ou quer aprender, você segue a jornada da vida mais feliz. Nada mais será sentido como obstáculo, mas sim como um desafio que vale a pena!

Assim, como diz Roberto Trevisan em seu livro “Chamamentos”: “Seja qualquer coisa que for fazer ou sonha fazer, comece. A coragem traz consigo gênio, poder e magia. Comece agora!”.