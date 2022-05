O lado sombra. Encontre o poder escondido na sua verdade

Lado sombra de cada um (foto: ilustração)



Imagine que existe uma parte em cada ser humano esperando ser descoberta e que tem o poder de nos ensinar, treinar, e guiar para que alcancemos força, criatividade, brilho e felicidade.

Agora, imagine que tudo que você deseja está ao seu alcance.



Esperando ser reconhecido, ouvido, abraçado. No entanto, essa parte não é paciente e quando ela é ignorada pode sabotar as nossas vidas, destruir as nossas relações, eliminar no nosso espírito o desejo de seguir em frente e nos manter longe dos nossos sonhos.

Já falamos sobre termos muitos sentimentos e não aceitá-los. Engolir a raiva, o choro ou a tristeza. No entanto, quando o fazemos, estamos negando a nossa verdade. Você se pergunta: "eu deveria então sair por aí gritando, chorando e falando da minha tristeza? Batendo, gritando e me revoltando a tudo aquilo que não gosto e sinto medo?".

A resposta é: não, você deveria se dar permissão para observar aquilo que na verdade existe em você no momento. O melhor princípio é você sentir e aceitar. Não demonstrar, sair por aí chorando e berrando, mas sentir de verdade. Acolher o seu sentimento.

Mas o que fazemos? Dizemos que é feio gritar, brigar, não ter coragem para fazer as coisas, ter medo. Então, escondemos. Vamos aprendendo tanto a esconder em nossa sociedade, que escondemos de nós mesmos. Você passa a ficar sem sentir. Por exemplo, a raiva que você guardou há anos de um casamento que não é bom.

Sem sentir aquela tristeza que você vem guardando há tanto tempo da perda de um familiar ou de um momento que sofreu bullying. Você vem sofrendo tristeza anestesiado. Dessa forma, a vida não corre bem. A sombra, por ser irredutível e inegociável, aparece no nosso corpo e nas nossas demonstrações do dia a dia. Principalmente nos erros que repetimos constantemente.

Você por acaso tem erros que comete constantemente? Que vez por outra você volta aquela mesma cilada e cai nela? A vida não está boa? Vou comer muito. A vida não está bem, então vou beber muito. Vou comprar muito. Mentir muito. Inventar desculpas para não sair desse trabalho e arrumar outro. E assim por diante.

Cuidado. É exatamente nesse efeito da sombra que se encontra a resposta que você precisa ouvir dentro de si. É ali naquilo erro constante e nessa sombra que está a sua verdade. O seu verdadeiro eu, querendo te mostrar o poder que se esconde ali.

Nas profundezas desse lar invisível, dentro da nossa psique, a sombra exerce um enorme poder sob a nossa vida. É ela que determina o que podemos ou não fazer. O que nos atrairá, de maneira irresistível, e aquilo que devemos evitar a qualquer custo. Isso explica o mistério das nossas atrações e repulsas. Determina o que vamos amar e o que vamos julgar e criticar.

Nossa sombra influencia tudo que fazemos. Aprovamos ou desaprovamos. Ela nos diz, inclusive, quanto de dinheiro temos que ganhar e determina se o gastamos de forma sábia ou o desperdiçamos. Ela é a nossa parte mais importante, que dita o sucesso que temos direito de criar ou o fracasso que vamos passar.

A sombra estipula o grau de cuidado ou a negligência que temos com o nosso corpo. A quantidade de peso extra que carregamos na nossa barriga e o nível de prazer que nos permitimos sentir, dar e receber. A sombra nos lança em papéis determinados que seguimos cegamente. Desde o trabalho até o amor.

A sombra é a autora do roteiro que você a deixa escrever. Portanto, seria muito interessante que você passasse a conhecê-la, e assim, aprender muitas coisas com o que esconde de si mesmo.

Eu te convido a aprender a sentir, observar os seus erros. São neles e naquilo que esconde de si mesmo, que está a resposta daquilo que precisa ser feito. Assim que entramos em contato com o nosso lado sombrio, o instinto inicial é nos afastarmos. O segundo instinto é barganhar com ele para que nos deixe em paz.

Muitos de nós já gastamos muito tempo e dinheiro para fazer exatamente isso: bebida, comida, compra, jogos. Ironicamente, são esses aspectos ocultos e sentimentos rejeitados que mais precisam de atenção. Quando trancamos essas partes das quais desgostamos, não sabemos que estamos lacrando nossos talentos mais valiosos.

A razão para fazer o trabalho da sombra é se tornar pleno. Assim, você para de sofrer, de se esconder de si mesmo. Uma vez que você acata essa sombra, o resultado da sua vida só melhora. Passar pela sombra e sofrer, olhar os seus erros demanda um pouco de sofrimento e desafios. A compensação é maravilhosa. Traz uma vida positiva.

Pense durante esta semana: o que você está escondendo de si mesmo? Se fizer um pouco de esforço, pode buscar ajuda. Muitas vezes vamos precisar ir até a terapia, fazermos hipnoterapia, nos conectarmos com o nosso ser e sentir o nosso corpo, para enxergar a nossa sombra e os nossos erros.

Se você sozinho não consegue enxergar, busque alguém que possa lhe ajudar. Uma psicoterapia benfeita irá chegar a esse ponto. É isso que desejo a você.