GPS de uma nova vida

Sofia Bauer

Todos nós conhecemos o que é um GPS. Quando estamos perdidos ou desejamos chegar a um endereço que não conhecemos, colocamos no gps esse endereço e ele nos leva até onde desejamos mesmo que a gente não saiba o caminho.

Agora imagine que nós podemos fazer isso com a nossa mente e chegarmos onde desejamos. A grande maioria do tempo estamos sempre pensando as mesmas coisas.

Quanto mais focamos em problemas, mais nossa visão se torna uma visão de túnel. Essa visão de túnel encurta ao invés de alargar e ampliar a visão do mundo. Então, imagine um papel em branco, um único pontinho pronto no meio. A nossa visão de ser humano está acostumada a ver problemas, então rapidamente vamos enxergar o pontinho preto no meio do papel em branco. Mas o papel está todo em branco e nós podemos modificar isso.

Precisamos ampliar essa visão, enxergar as infinitas possibilidades e seguir até elas. Nesse momento aí você pensa. Poxa, mas eu tenho esse problema, aquele problema.

Eu sofro de problemas nos meus relacionamentos, ou nos meus negócios, ou com os meus familiares, ou ainda quero emagrecer e não consigo. Parar de beber e não consigo. Diminuir o jogo e não consigo. Enfim, todos nós temos. Imagine que, junto comigo, você deseja mudar. Mas o seu foco está onde? No problema. O seu foco está no pontinho preto. E você não enxerga o papel em branco. O que precisamos é que você abra as infinitas possibilidades.

Agora vamos às explicações científicas. Quando nós pensamos em problema, quem está raciocinando é o nosso córtex pré-frontal do lado esquerdo e ele tem uma visão racional, mas se traz problema, ela afunila naquele problema e fica preso ali. Aí eu só enxergo problema, não consigo ver saídas e a minha criatividade diminui.

Entretanto, quando estou brincando, divertindo, sorrindo, dando gargalhadas, indo ao cinema, convivendo com a família, tirando um dia de férias, a minha visão se amplia e até tomando banho eu tenho ideias. Ou às vezes eu durmo com o problema e acordo com a solução, o que isso quer nos dizer? Que quando eu paro, descanso, tiro o foco do pontinho preto do papel em branco, eu consigo abrir a criatividade eu trabalho com o hemisfério direito.

Veja bem, se eu preciso trabalhar com o hemisfério direito, porque ele vai trazer criatividade, eu preciso de pausas restaurativas. Você tem tido pausas que recuperam sua alegria, entusiasmo e bom humor? Mais ainda. Vamos mais fundo um pouco. Nós pensamos de 50 mil a 70 mil pensamentos por dia. Destes 70 mil pensamentos, mais ou menos 40 mil a 50 mil são os mesmos que eu pensei ontem e são exatamente problemas.

Então, eu acordo já pensando nos mesmos problemas sem saída, sem saída, sem saída.

O que precisamos fazer? Dar intervalos entre os problemas, distrair, ter alguns momentos de pausa. E essas pausas representam aquilo que você gosta: uma volta a pé no quarteirão, passear de bicicleta, ver um bom filme, fazer um repouso, meditar, fazer yoga, exercícios físicos.

Onde quero chegar com você? Que para se viver uma vida nova e colocar o GPS no endereço onde você não conhece, você não pode se basear nos caminhos que você já conhece. Se você for pelos caminhos que já conhece, não chegará a um endereço desconhecido. Então quero sugerir a você que é possível fazer diferente.

Quando mentalizamos que já estamos naquela determinada ação, nosso corpo já começa abrir a visão do pontinho preto para o espaço em branco e nós vamos nessa direção. Então fica a dica para vocês: sempre faça sua imaginação mental, seu GPS, se vendo chegando lá. O GPS vai indicar os caminhos.

Aí entra a física quântica. Quanto mais eu vibrar e sentir uma emoção que eu ainda não conheço - esse GPS onde desejo chegar -, mais minha energia movimenta o ambiente ao meu redor, e mais as infinitas possibilidades chegam até mim.

Então vibre, mentalize aquilo que você deseja, onde você deseja chegar e aguarde que verá os resultados. Outra dica: mentalize pelo menos três vezes ao dia. Onde você quer chegar e como você quer chegar, vibrando essa energia dentro de você.