Decisão dos jogadores da Seleção: 'Tem, mas acabou'

Em sua ampla, senão totalidade, formada por atletas jáe com as vidas ganhas pelas próximas três gerações, a Seleção Brasileira não resistiu às pressões políticas e irá disputar a Copa América no Brasil

Em meio a 3 mil vítimas fatais por COVID-19, a cada 24hs, e a 500 mil mortos desde o início da pandemia no País, a realização do torneio internacional de futebol não só não é uma boa ideia como escancara nossa torpeza moral.

Após os governos de Colômbia e Argentina demonstrarem um mínimo depara com seus povos e declinarem da Copa, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, sinalizou estar de braços - e covas! - abertos

Mais do que rápido, Conmebol e CBF correram para o abraço, e anunciaram que, de 13 de junho a 10 de julho, com a conivência infame do governo federal, irão disseminar algumas novas cepas de coronavírus pelo Brasil.

MUNDO DESENVOLVIDO

Nos EUA, o esporte profissional coletivo é uma indústria que movimenta centenas de bilhões de dólares anuais. Futebol, Basquete, Baseball e Vôlei são organizados por ligas poderosas como NBA, NFL, MLS e MLB.

Distantes da política e de políticos, atletas, clubes, dirigentes e anunciantes atuam com os olhos e ouvidos bem atentos ao binômio perfeito: audiência + lucro. Todo o resto não importa, a não ser que... importe!

Questões sociais, sobretudo as que afetam diretamente o público (racismo, homofobia, pandemia), são tratadas com máximo respeito e cuidado. ‘Lives matter’. Afinal, mortos não pagam ingresso.

E o mesmo ocorre em boa parte da Europa e da Ásia, onde o Rei Mercado impera e opera em busca da maximização dos resultados, leia-se lucros. Não à toa serem palcos dos maiores espetáculos da Terra.

QUEM MANDA

Por lá, os atletas têm voz ativa e participam das decisões. Por lá, os governos são facilitadores, e não entraves; muito menos, patrões. Por lá, não há Jair Bolsonaro e Donald Trump que façam deles seus bibelôs.

Jogadores e comissão técnica da Seleção Brasileira poderiam sair maiores deste imbróglio. Poderiam seguir seus pares do exterior e declarar ‘independência’. Eles são os protagonistas. Sem eles, nada feito.

Mas preferiram se manter na zona de conforto da obediência remunerada e, mais uma vez, deixaram o governo brasileiro determinar (também!) o rumo do futebol. Mansos e servis, resumiram-se a atletas.

Mas o pior mesmo ficou para o fim. Em comunicado ‘oficial’, pelas redes sociais do capitão do time, Casemiro, jogadores disseram ser contrários à Copa América. Beleza. Mas disseram que irão jogar.





