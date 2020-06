A reforma macabra da Previdência e a pandemia por COVID-19

Paciente idosa chora enquanto espera para ser transferida de barco-ambulância para um hospital em Breves, no Pará, depois de ficar internada por cinco dias em Melgaco, a sudoeste da ilha de Marajó (foto: TARSO SARRAF / AFP)

A coluna de hoje é uma homenagem à vida. Às 4 estações da nossa existência. À primavera e sua explosão de cores, aromas e esperança. Ao verão e ao suor que brota de nossos poros; ao outono, tempo de colher, e ao inverno, momento de recolhimento e degustar o vinho e o ciclo da vida.





O que o vírus pandêmico desnuda é o desprezo pela vida, pelo trabalho e pela dignidade humana das sociedades cujos governantes têm uma visão que não vai além do seu próprio nariz. Aliás, nariz que deveria estar sempre coberto por uma máscara. Entretanto, o que a máscara não esconde é a perversidade e a estreiteza de princípios.





Pois bem, ao minimizar o impacto do vírus numa sociedade e principalmente não a acolher no seu momento mais funesto, o que se despreza são pessoas e a esperança de um povo.





Isto nos leva a entender que os CPFs dos que estão sendo destruídos pelo vírus tem propósito.





Vejamos como foi a viagem do vírus pelo planeta e a reação das diferentes sociedades à presença do incomodo visitante.





A China o escondeu o quanto pôde e ainda o esconde no meio dos seus 2, 3 bilhões de habitantes. Um mistério a ser desvendado. Como pode uma epidemia como esta não devastar uma das mais densas populações do mundo? Ao sonegar informações, sonegasse o sofrimento. O que sobra são dividendos concentrados e decantados nas mãos de poucos companheiros. Algo não cheira bem nesta história. O vírus tem mesmo este poder, sonega o aroma e o paladar das iguarias mais exóticas.





A África, berço da humanidade a população já sofrida com a AIDS, ebola e guerras intermináveis, absorveu o problema com resignação e planejamento, os quais foram bem mais eficientes do que países abastados. Por outro lado, tragédia sobre tragédia, não altera o futuro, só o abrevia.





Na Europa, continente de tantas guerras e calejado pelo sofrimento imposto pela insanidade humana, o golpe foi duro e absorvido com as diferenças que marcam a colcha de retalhos cultural, travestida de uma só.

Nações que mais desprezaram os princípios humanísticos no passado e foram palco das maiores atrocidades jamais vistas mostraram que o sofrimento é pedagógico. O pragmatismo alemão deu um show de maturidade, sensibilidade e elegância. Os franceses se reconciliaram com os coletes amarelos e enfrentaram a dor com a altivez da Torre Eiffel. Os italianos, confusos, não sabiam se corriam ou se ficavam, foram atropelados pelo vírus. Pelo menos não esconderam os caminhões de mortos. O papa confinado no Vaticano rezou pelo Zoom, viu o vírus pela greta e sobreviveu, assim como, a rainha da Inglaterra. Esta é eterna.





O Canal da Mancha não segurou o corona, que invadiu o negacionismo inglês e levou a arrogância para UTI.





Os espanhóis lutaram bravamente com suas esquadras e, ao final, afundaram como os italianos. Já nossos patrícios portugueses ficaram quietinhos dentro de casa e usaram a técnica do seu Tiãozinho, meu técnico de futebol lá de Ibiá: “ligeireza, marvadeza e gol de cara, depois nois arrecoi e fica veiaco”. Jogo ganho na certa. Os portugueses se saíram muito bem e já planejam içar velas para além mar.





Os suecos não “arrecoieram “, cantaram vitória antes da hora e levaram de 10 a zero do vírus. Viraram párias do continente.





Mas, a “Trumpalhada” seguinte, foi ainda pior. O topetudo americano levou porrada de todos os lados do corona. Negou, bloqueou, confiscou, nada funcionou. Deu um show de inabilidade, grosseria e inconsequência. A resposta está agora, nas ruas. Sufocou o seu povo e agora se vê sufocado.





Cena dantesca pior, só a nossa. Fomos ironizados até pelo Trumpalhão!





Negamos o vírus e agora adotamos a técnica chinesa de omitir os mortos. Ironizamos o corona e tropeçamos na mangueira dos bombeiros, que nada puderam fazer para apagar o incêndio de estupidez e arrogância. Sinceramente, até as urnas eletrônicas devem estar querendo se auto sepultarem de vergonha de terem eleito um individuo tão desatento ao seu povo.



Mas o discurso eugenista não esconde a macabra arquitetura oportunista da funesta reforma previdenciária. A mortalidade de pessoas acima de 60 anos tem sido devastadora no nosso meio. Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde da semana entre 17 e 23 de Maio, 69,4 % dos óbitos por COVID 19 no Brasil ocorrem em pessoas acima de 60 anos. Esses têm grande chance de não degustarem a quarta estação. Percebam que a idade para aposentadoria compulsória foi reduzida pelo vírus... a previdência está salva?!!



A lua, lá de cima, viu tudo e ficou calada... Mas não consegue esconder os 134 colegas médicos mortos até o momento, uma amostra das mais de 35 mil pessoas que já perderam a vida nesta genocida epidemia.





Memorial aos médicos vítimas da COVID-19 no Brasil até o dia 05/06/2020 (Fonte - Sindicato dos Médicos de São Paulo):





22/03 - Pedro Di Marco da Cruza, 65 anos, cardiologista, Rio de Janeiro – RJ

25/03 - Diamir Gomes, 74 anos, anestesiologista, Santos – SP

02/04 - Hermes Roberto Radtke, 43 anos, médico radiologista, Fortaleza – CE

03/04 - Nelson Martins Schiavinatto, 80 anos, radiologista, Cianorte – PR

03/04 - Chiang Jeng Tyng, radiologista, São Paulo – SP

04/04 - Alberto Carlos Gamboggi Calastretti, 80 anos, cardiologista, São Paulo – SP

05/04 - Ricardo Antonio Piacenso, cardiologista, Rio de Janeiro - RJ

05/04 - Paulo Fernando Moreira Palazzo, 56 anos, hematologista, São Paulo – SP

05/04 - José Manoel de Melo Gomes, anestesista, Rio de Janeiro – RJ

05/04 - Maria Altamira de Oliveira, 71 anos, proctologista, Natal – RN

08/04 - Ana Cláudia Monteiro, 46 anos, oftalmologista, Divinópolis – MG

08/04 – Claudia Nogueira Cardoso, 56 anos, endocrinologista, Rio de Janeiro – RJ

09/04 – João Batista Marangoni, 65 anos, pediatra, Rio de Janeiro – RJ

10/04 - Adelia Maria Araujo de Almeida Oliveira, pediatra, São Paulo – SP

10/04 - Lúcia Dantas Abrantes, 66 anos, Iguatu – CE

10/04 - Luiz Augusto Chirighini Bicudo, 74 anos ortopedista, Santos – SP

10/04 - José Ruy de Alvarenga Sampaio, cirurgião, São Paulo – SP

11/04 - Jaime Takeo Matsumoto, ortopedista, São Paulo – SP

12/04 - Altamir Bindá, Pneumologista, Manaus - AM

12/04 - Antônio Tadeu Pinto da Fonseca, 66 anos, ortopedista, Rio Claro – SP

12/04 - Kátia Kohler, ginecologista, Santana do Parnaíba - SP

12/04 - Raimundo Ferreira Rodrigues, 75 anos, obstetra, Manaus – AM

12/04 - Antonio Tadeu Pinto da Fonseca, 66 anos, ortopedista, Rio Claro – SP

13/04 - Jorge Mauad Filho, ortopedista, Uberaba – MG

13/04 - Maria de Fátima Castelo Branco, 60 anos, João Pessoa – PB

14/04 - Ernane Avelar Fonseca, 72 anos, ortopedista, Belo Horizonte – MG

16/04 - Carlos Augusto Estorari, 48 anos, Parauapebas – PA

16/04 - Élio César Marson, 52 anos, cirurgião, Mossoró – RN

16/04 – Paulo Sergio Gonzales, 60 anos, Campinas – SP

17/04 – Astolfo Serra, Rio de Janeiro – RJ

17/04 - Celso de Almeida Felício, 68 anos, cardiologista, Rio de Janeiro - RJ

18/04 - Ricardo Vicente da Silva, pediatra, Jundiaí – SP

19/04 - Jayme de Oliveira Júnior, 52 anos, angiologista, Natal – RN

20/04 - Flávio Neves Lima, Castanhal - PA

20/04 - Frederic Jota S. Lima, São Paulo – SP

20/04 - Gilmar Calazans Lima, 55 anos, Ilhéus – BA

20/04 - Fernando Noburo Miyake, 56 anos, clínico geral, Santo André – SP

20/04 - Mauro Roberto dos Santos Guimarães – PA

21/04 - André Fernando Miyake, Santo André – SP

21/04 - Geraldo Gomes da Silva – PA

22/04 - Gastão Dias Junior, 51 anos, pediatra, Balneário Camboriú – SC

22/04 - Nagib Mutran Neto, 62 anos, médico cirurgião, Marabá – PA

23/04 - Elismar Almeida Amador, médico ortopedista e traumatologista, São Paulo – SP

23/04 - José Marcelino Nunes da Silva Júnior, médico do trabalho, Belém – PA

23/04 - Mário Tadashi Komeçu, ortopedista, São Paulo – SP

23/04 - Paulo Affonso Chamma, obstetra, Rio de Janeiro – RJ

23/04 - Sergio Fagundes, cardiologista, Rio de Janeiro – RJ

23/04 - Suzana Aparecida Vital, São Paulo – SP

24/04 - Celso de Almeida Felício, intensivista, Rio de Janeiro – RJ

25/04 - Edson Yukinari Takeda, 55 anos, ortopedista, Mogi das Cruzes - SP

26/04 - Paulo Gonzales, 60 anos – SP

27/04 - Avelar Feitosa, ginecologista, Belém – PA

27/04 - Magna Sandra Gomes de Deus, 61 anos, ginecologista, Niterói - RJ

27/04 - Justino José Lage Neto, anestesiologista - Rio de Janeiro - RJ

27/04 - Luiz Sérgio Peixoto Herthal, Rio de Janeiro – RJ

28/04 - Ana Maria Caldonceli Vidal Sartori, 48 anos, ginecologista, Rio de Janeiro – RJ

28/04 - Edsneider Souza, 42 anos, Vassouras - RJ

29/04 - Helena do Rosário Vieira – PA

30/04 – Paulo César da Silva Saraiva, 65 anos, ginecologista e obstetra, Rio de Janeiro – RJ

30/04 - Rosa Maria Papaléo, 65 anos, anestesiologista e acupuntirista, Recife – PE

01/05 – Darlan Buíssa, 77 anos, pediatra, Rio de Janeiro – RJ

01/05 - Fernando Freire, psiquiatra, São Luís - MA

01/05 - José Guilherme da Silva Tabosa – PA

01/05 - Maria da Graça Barra Valente – PA

01/05 – Maurício Barbosa Lima, endocrinologista, Rio de Janeiro – RJ

02/05 - Sérgio Paulo Almeida Bueno de Camargo, 73 anos, cardiologista, São Paulo – SP

03/05 – Marsel Alencar Seabra, 63 anos, geriatra, Rio de Janeiro – RJ

03/05 - Milton Luiz Ciappina, 72 anos, médico de saúde da família, Paraná – PR

03/05 – Rubens Esquenazi, infectologista, Rio de Janeiro – RJ

04/05 – Aldir Blanc Mendes, 73 anos, Rio de Janeiro – RJ

04/05 - Dennis Rollano Torres, 68 anos, cirurgião geral, Cotia – SP

04/05 – Gilberto Fonseca, anestesista, Rio de Janeiro – RJ

04/05 - Maurício Naoto Saheki, 41 anos, infectologia, Rio de Janeiro – RJ

04/05 - Marcio Rubens de Almeida Ribeiro - PA

04/05 - Raimundo Nonato Costa de Viveiros - PA

05/05 – Rodolfo Walter Garcia Arizmendi, 73 anos, Manaus – AM

06/05 - Claudio Antonio Figueiredo Reis - PA

06/05 – Ramon Pinto Lobo, 60 anos, clínico geral, Jequitinhonha – MG

06/05 - Solon Pereira Lopes Ferreira, de 61 anos, clínico geral, João Pessoa – PB

07/05 – Célia Bastos Pereira, radiologista, Rio de Janeiro – RJ

07/05 – Flávio Rezende Dias, 83 anos, oftalmologista, Rio de Janeiro – RJ

07/05 - Roberto Carvalho Lima - PA

08/05 - Alex Ribeiro Bello, 53 anos, Xinguara - PA

08/05 - Carlos Ronald Correia, Iguatu - CE

08/05 - Hugo Hurtado Valderrama, 63 anos, médico reumatologista, São Paulo – SP

08/05 - Manoel Amaral Maciel - PA

09/05 - Cliciane Fochesatto, Fonte Boa - AM

09/05 - Elivaldo Batista de Souza - PA

09/05 - Josefina Darwich Borges Leal - PA

09/05 - Osmar Seabra - PA

09/05 - Sergio Moreira, 68 anos, São Paulo - SP

10/05 - José Guilherme Henrique dos Santos - PA

10/05 - Ramon Barbosa, 43 anos, Jequié - BA

11/05 - Danilo David Santos, 33 anos, psiquiatra, Rio de Janeiro - RJ

11/05 - Eliane Buarque de Freitas Machado, Maceió – AL

11/05 – Maria Amélia Fagundes de Macedo, 83 anos, Crato – CE=

11/05 - Valdir Pedro Pereira, 60 anos, médico de família e comunidade, Mauá – SP

12/05 – Caroline Barros Patrocínio, 29 anos, pediatra, Rio de Janeiro – RJ

13/05 - Carlos Marcos Buarque Gusmão, 56 anos, socorrista do Samu, Taboão da Serra - SP

13/05 - Claudio Sérgio Carvalho de Amorim, 69 anos, pediatra, Belém – PA

13/05 - Gilberta Bensabath, 95 anos, bacteriologista - PA

14/05 - Carlos Fernando Serizawa, clínico geral, Mauá - SP

14/05 - Jorge Puga Rebelo, cirurgião plástico, Belém -

14/05 - Marcos Paiva, 67 anos, clínico geral, João Pessoa - PB

14/05 - Raimundo Malcher Pinon, 72 anos, pediatra, Macapá – AM

14/05 – Thelmo Trilha Sym, 65 anos, ginecologista, Rio de Janeiro – RJ

15/05 - Agostinho Hermes de Miranda Neto, clínico geral, Belém - PA

15/05 - Benício Nunez, 61 anos, Dourados – MS

15/05 – Victor Luiz Bom, radiologista, Rio de Janeiro – RJ

16/05 - José Virgílio Ornellas de Freitas, clínico geral, Cabo Frio – RJ

17/05 – Luis Alberto Beleiro Barreiro, angiologista, Rio de Janeiro – RJ

17/05 - Homero Rodrigues, 49 anos, ortopedista, Cabo de Santo Agostinho - PE

17/05 - Oriel Brilhante Oliveira, ortopedista, João Pessoa – PB

17/05 – Pasquale Francisco Giglio, urologista, Rio de Janeiro – RJ

19/05 – Eduardo Vidoso, 68 anos, São Gonçalo – RJ

19/05 – Fernando Jordão de Souza, urologista – PA

19/05 - José Ronaldo Menezes, 60 anos, Goiânia – GO

20/05 - Orlando Damascena, 71 anos, ginecologista, João Pessoa – PB

20/05 – Otávio Roberto da Silva e Silva, 53 anos, socorrista do Samu, Santana – AP

21/05 – Antonio Mateus Ferreira, Rio de Janeiro – RJ

22/05 – Iasmin de Albuquerque Cavalcanti Duarete, 62 anos, pediatra, Maceió – AL

22/05 – Paulo Sampaio, 74 anos, São Gonçalo – RJ

23/05 – Augusto César Senna de Almeida, 58 anos, São Gonçalo – RJ

24/05 – João Batista Medeiros Costa, 65 anos, Natal – RN

25/05 – Emivaldo Soares Martins, 63 anos, ginecologista e obstetra, Goiânia – GO

25/05 – Valeria Calife, Natal – RN

28/05 - José Henrique Mello de Freitas, 56 anos, ginecologista e obstetra, Piracicaba – SP

01/06 - Enéas Andrade da Cunha, 74 anos, pediatra, Franca – SP

01/06 - Rafael Mussiello, 77 anos, ginecologista e obstetra, Vitoria – ES

03/06 – João Angelim, 78 anos, urologista, Rio Branco – AC

04/06 - Marden Washington Pires Cavalcante, ortopedista, Maceió – AL

05/06 – Dálvaro Borges Carneiro Junior, 64 anos, cardiologista, Presidente Prudente – SP

06/06 – Renato Menezes, 69 anos, ortopedista, São Paulo – SP

07/06 – Miguel Tavares, 51 anos, Recife – PE

09/06 - Clóvis Gorski, 72 anos, cirurgião, Guarapuava – PR

