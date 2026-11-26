Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A disputa entre PlayStation e Xbox pelo melhor desempenho de “Grand Theft Auto VI” ganhou um novo capítulo. Uma análise técnica da Digital Foundry aponta que o Xbox Series X consegue manter a taxa de quadros do jogo com mais estabilidade do que o PlayStation 5 convencional. O resultado chama atenção porque a Sony mantém um acordo de marketing com a Rockstar Games e divulga o jogo com a mensagem “Jogue melhor no PS5”.

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Os dois consoles têm como objetivo alcançar 30 quadros por segundo (FPS) e apresentam configurações gráficas bastante semelhantes. Entretanto, nos testes reproduzidos em situações equivalentes, o PS5 registrou quedas de desempenho mais frequentes, especialmente durante deslocamentos rápidos de veículos e em áreas com maior concentração de elementos na tela.

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A vantagem do Xbox Series X não significa que o console esteja livre de oscilações. Segundo a Digital Foundry, as duas plataformas enfrentam dificuldades para sustentar os 30 FPS em determinadas situações. A diferença está na frequência dessas quedas, com resultados mais favoráveis ao aparelho da Microsoft.

PS5 Pro lidera

Apesar da vantagem do Xbox Series X sobre o PS5 convencional, a comparação da Digital Foundry aponta o PlayStation 5 Pro como a melhor plataforma para jogar “GTA VI” entre os quatro consoles analisados.

O modelo mais avançado da Sony apresenta maior estabilidade e melhorias na qualidade visual, incluindo sombras com Ray Tracing e reconstrução de imagem por meio do PSSR, tecnologia de upscaling da empresa.

Já o Xbox Series S exige concessões gráficas maiores e apresenta oscilações mais acentuadas em momentos de maior exigência. A comparação também destaca o uso de AMD FSR 4.1 para ampliar a resolução da versão do console de entrada da Microsoft.

Outro ponto observado pelos especialistas é o suporte a VRR (taxa de atualização variável) em 120 Hz no Xbox Series X. Em televisores compatíveis, o recurso ajuda a suavizar pequenas oscilações na apresentação das imagens. Isso não significa que o jogo alcance 120 FPS, já que a meta de desempenho permanece em 30 quadros por segundo.

Disputa antiga

A discussão sobre qual console oferece a melhor versão de “Grand Theft Auto” não começou com o sexto capítulo. Em 2008, quando “GTA IV” chegou ao PlayStation 3 e ao Xbox 360, a versão da Microsoft já apresentava vantagens em comparações técnicas.

Na época, análises da Digital Foundry identificaram diferenças de resolução e desempenho favoráveis ao Xbox 360. Os testes de taxa de quadros também apontaram resultados superiores no console da Microsoft em diferentes sequências do jogo.

A disputa, porém, não ficou restrita à parte técnica. Antes do lançamento, a Microsoft anunciou uma parceria estratégica com a Rockstar Games que garantiu ao Xbox 360 conteúdos episódicos exclusivos de “GTA IV”.

O acordo permitiu que os jogadores da plataforma recebessem expansões como “The Lost and Damned” e “The Ballad of Gay Tony” antes de outras plataformas. A iniciativa também fazia parte da estratégia comercial da Microsoft para fortalecer o Xbox 360 diante da concorrência com o PlayStation 3.

Em fevereiro de 2008, Shane Kim, então executivo da divisão de jogos da Microsoft, afirmou que a empresa pretendia dominar o lançamento de “GTA IV” do ponto de vista da plataforma, tanto pelo conteúdo exclusivo quanto pelas ações de marketing.

GTA V equilibrou

Cinco anos depois, “GTA V” apresentou um cenário diferente. Lançado originalmente em 2013 para PlayStation 3 e Xbox 360, o jogo conseguiu entregar experiências bastante próximas nas duas plataformas, segundo as análises.

As comparações técnicas da época apontaram diferenças pequenas na qualidade visual. Embora alguns testes de cenas específicas favorecessem o Xbox 360, a Digital Foundry considerou mais difícil determinar um vencedor durante a jogabilidade.

A situação também mudou na geração seguinte. Quando “GTA V” chegou ao PlayStation 4 e ao Xbox One, em 2014, a Rockstar confirmou que as duas versões trabalhariam com resolução de 1080p e meta de 30 FPS.

A Sony, entretanto, aproveitou a chegada do jogo ao PS4 para reforçar sua associação histórica com a franquia. Durante a E3 de 2014, a empresa destacou o lançamento do título em seu console e seu então vice-presidente de marketing, John Koller, afirmou que “GTA” era uma franquia especialmente importante para o PlayStation.

Na ocasião, o executivo também mencionou uma parceria com a Rockstar Games e afirmou que esperava repetir no PS4 o bom desempenho comercial que “GTA V” havia apresentado no PlayStation 3.

Marketing em jogo

A estratégia voltou a ganhar destaque com “GTA VI”. Em junho de 2026, a Sony publicou em seu blog oficial que o jogo teria sua melhor experiência no PS5, destacando a parceria com a Rockstar Games e recursos como o controle DualSense, os gatilhos adaptáveis, o áudio espacial Tempest 3D e o SSD do console.

A campanha utiliza a expressão "Plays Best on PS5", mas a comunicação da empresa associa essa vantagem principalmente aos recursos de imersão oferecidos pelo aparelho, e não a uma promessa específica de superioridade na taxa de quadros.

O resultado da Digital Foundry, portanto, cria um contraste entre a mensagem publicitária e o desempenho observado nos testes. A diferença também mostra como a disputa entre Sony e Microsoft em torno da franquia ultrapassa a simples comparação de especificações técnicas.

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Até o momento, a análise não representa uma avaliação definitiva de todas as condições de jogo. Atualizações da Rockstar podem modificar o desempenho das versões ao longo do tempo.