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Idosos que vivem na residência Domitys, situada em Serris, perto de Paris, tiveram a primeira experiência diante de um console ao jogar "GTA 6". Durante a atividade, o grupo passou horas no universo virtual criado pela Rockstar Games, dividindo impressões entre diversão, espanto e dúvidas sobre a violência presente na obra.

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A coordenadora Karine Gomes relatou o evento em entrevista concedida à emissora "ICI". De acordo com Gomes, os moradores demonstraram sentimentos divididos diante do jogo lançado em 19 de novembro. Parte dos participantes sentiu perplexidade com a agressividade das cenas, enquanto outros ficaram fascinados com a qualidade gráfica exibida.

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Realismo gráfico e controle dos personagens

O realismo dos personagens e a liberdade de ações pelo mundo digital atraíram a atenção dos moradores. No começo da dinâmica, alguns participantes não sabiam exatamente o que viam na tela e chegaram a imaginar que assistiam a um filme.

A percepção se transformou quando descobriram que podiam comandar os personagens diretamente. A mudança de meros espectadores para jogadores manteve o grupo entretido por horas seguidas. Esse envolvimento contínuo causou surpresa na equipe que organizou a ação na residência, já que ninguém ali havia jogado videogame anteriormente.

Missão no barco e pedidos de Natal

Entre os participantes da atividade estava Jacqueline, de 82 anos. A idosa descreveu a rápida adaptação ao manusear o aparelho: "não havia tocado em um controle antes das 9 da manhã e às 14h30 já estava recuperando dois pacotes de droga!".

O comentário de Jacqueline fez referência a uma missão específica do jogo. Nessa tarefa, a jogadora de 82 anos precisou guiar um barco virtual para resgatar pacotes que estavam na água.

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A experiência dentro da residência Domitys influenciou os pedidos para as celebrações de fim de ano. Após passarem horas explorando o mundo virtual da Rockstar Games, alguns moradores decidiram pedir "GTA 6" aos próprios filhos como presente de Natal.