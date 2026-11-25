Idosos jogam GTA VI pela primeira vez e surpreendem ao pedir de Natal
Idosos de uma residência na França estreiam nos videogames e se divertem; experiência inédita fez participantes quererem o título de presente
compartilhe
Idosos que vivem na residência Domitys, situada em Serris, perto de Paris, tiveram a primeira experiência diante de um console ao jogar "GTA 6". Durante a atividade, o grupo passou horas no universo virtual criado pela Rockstar Games, dividindo impressões entre diversão, espanto e dúvidas sobre a violência presente na obra.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A coordenadora Karine Gomes relatou o evento em entrevista concedida à emissora "ICI". De acordo com Gomes, os moradores demonstraram sentimentos divididos diante do jogo lançado em 19 de novembro. Parte dos participantes sentiu perplexidade com a agressividade das cenas, enquanto outros ficaram fascinados com a qualidade gráfica exibida.
Leia Mais
GTA 6 impulsiona mercado de games e vendas no Brasil disparam, diz Nuuvem
Realismo gráfico e controle dos personagens
O realismo dos personagens e a liberdade de ações pelo mundo digital atraíram a atenção dos moradores. No começo da dinâmica, alguns participantes não sabiam exatamente o que viam na tela e chegaram a imaginar que assistiam a um filme.
A percepção se transformou quando descobriram que podiam comandar os personagens diretamente. A mudança de meros espectadores para jogadores manteve o grupo entretido por horas seguidas. Esse envolvimento contínuo causou surpresa na equipe que organizou a ação na residência, já que ninguém ali havia jogado videogame anteriormente.
Missão no barco e pedidos de Natal
Entre os participantes da atividade estava Jacqueline, de 82 anos. A idosa descreveu a rápida adaptação ao manusear o aparelho: "não havia tocado em um controle antes das 9 da manhã e às 14h30 já estava recuperando dois pacotes de droga!".
O comentário de Jacqueline fez referência a uma missão específica do jogo. Nessa tarefa, a jogadora de 82 anos precisou guiar um barco virtual para resgatar pacotes que estavam na água.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A experiência dentro da residência Domitys influenciou os pedidos para as celebrações de fim de ano. Após passarem horas explorando o mundo virtual da Rockstar Games, alguns moradores decidiram pedir "GTA 6" aos próprios filhos como presente de Natal.