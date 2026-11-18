A Nuuvem, loja digital brasileira, registrou um grande número de pré-vendas do próximo grande título da Rockstar Games, Grand Theft Auto VI. A projeção atual é de que o jogo já vendeu 1,5 vez mais — ao longo dos 11 anos da loja — do que o antecessor, GTA V. A empresa até deu para os 86 colaboradores da marca cópias gratuitas do jogo para celebrar o lançamento, que acontece nesta quinta-feira (19/11).

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O Correio conversou com os fundadores da Nuuvem, Thiago Diniz e Fernando Campos, para entender como funciona toda a estrutura para vender o jogo mais esperado da atualidade, quais serão seus impactos no nicho dos games e como anda o mercado brasileiro.

Fernando conta que nem as empresas sabiam com antecedência da pré-venda de GTA 6 e, apesar da espera por uma data oficial para o início das vendas, ele pontua que a distribuição foi surpresa para todos do mercado. O fundador diz que o jogo trouxe um novo marco de vendas para a Nuuvem, sendo o título que mais vendeu no primeiro dia de pré-vendas. Thiago ressalta que a empresa tem 15 anos de estrada e que vinha se preparando para a chegada do título. Mesmo com precauções, o site da loja ainda sentiu instabilidade quando bateu cerca de 50 mil pessoas simultâneas, e foi necessário implementar um sistema novo de fila para os compradores.

O novo jogo ficou em desenvolvimento por 13 anos antes do lançamento em 2026, e muitas inovações aconteceram ao longo dessa jornada, desde o desenvolvimento gráfico até o de animações e conteúdo. Fernando reconhece a grandeza do título e se diz curioso com o que o brasileiro vai fazer em GTA 6: “O GTA está trazendo essa expectativa de um mundo aberto, de um mundo tão grande, tão diverso, tão diferente, até muito diferente do GTA V. A forma como se joga não é exatamente como no GTA V. Acabou aquela festa de pegar qualquer carro (na rua), de sair voando com um carro; quer dizer, agora você vai ter que ralar para conseguir o que você quer. Mas eu acho que isso é muito bom porque vai ter uma chuva de conteúdo que vai ser gerado", explica.

"Você vê o que aconteceu com o GTA V: a gente teve o GTA RP, que no Brasil (teve) um movimento monstruoso, e eu esperaria ver daí para cima no GTA VI. O brasileiro é muito criativo, cara, é uma coisa assim incrível como a gente consegue pegar o que existe e transformar em algo ainda maior. Então, eu vou ficar ansioso para ver o que a galera vai criar aqui”, disse Fernando.

O empresário apontou que tamanha evolução impacta e beneficia a indústria como um todo: “Toda vez que lança um GTA, quase que é como se os games crescessem junto com isso também. É o maior produto de entretenimento da história, né? Então, o que acontece é isso: ele amplifica ainda mais o alcance e o tamanho do mercado de games, não só no Brasil, lógico, mas globalmente também — mas principalmente no Brasil, que é um dos maiores mercados consumidores de games do mundo”, declarou.

Na entrevista, a dupla ainda destacou que o fenômeno de GTA 6 está mobilizando até os não jogadores a darem uma chance aos games, justamente pela campanha de marketing e pela antecipação da comunidade. Fernando destaca um aumento na procura por jogos da franquia no período antes do lançamento: “Vem uma galera e fala: ‘Pô, vou jogar o 6, nunca joguei GTA na vida. Ah, vou pegar o 5 para ver qual é, tá barato’. O jogo hoje em dia é muito mais barato. Então, a gente também viu o movimento. Naturalmente não é tão grande. É, eu acho que o movimento no GTA V, que foi superexcitante, eu me lembro até hoje, né, Thiago? A gente passou por calor aqui com todo o movimento de interesse de GTA V. Mas o GTA V é o primeiro jogo que eu vejo que está trazendo não jogadores para jogarem. [...] No GTA 6, eu ouvi de amigos que não jogam games que falaram: ‘Não, não, esse daí eu vou comprar porque eu quero ver o que é esse negócio, não é possível’. Pô, aqui a cidade de Miami está toda pintada, com cartazes de carro de GTA passando na rua. Está assim, parece um evento, uma festa, né?”, disse.

O mercado brasileiro de games

Sobre o mercado brasileiro, a dupla se disse empolgada com o crescimento e o reconhecimento de títulos nacionais e saudou o Marco Legal dos Games, aprovado pelo governo Lula: “Ele cria uma base para o futuro, para ajudar mais os estúdios, as empresas que ganham no futuro. É importante porque reconhece culturalmente o próprio setor em si. Nesse sentido, facilita o acesso a investimentos, como a Lei do Audiovisual, então isso é muito bom para os estúdios. [...] Então esse é um primeiro passo muito importante e agora temos que ver como é que vai ser a implementação na prática para a execução disso acontecer. Mas criou essa base, eu acho que isso foi fundamental para agora a indústria dar mais passos nesse sentido, não só de importadora”, reconheceu.

A própria Nuuvem já foi parceira no lançamento de títulos desenvolvidos no Brasil, como Ruff Ghanor, idealizado pelo Jovem Nerd, e Enigma do Medo, título baseado no RPG de mesa mestrado por Cellbit. Sobre as parcerias, a Nuuvem aclamou os influenciadores e como eles têm ajudado o mercado: “O Brasil tem um ambiente tão rico de criadores de conteúdo, de influenciadores, principalmente em games, uma qualidade muito alta do que a gente faz, e eles estão tendo interesse em ajudar no desenvolvimento, ajudar a desenvolver novos estúdios, novos jogos. Então, a gente está vendo esse casamento perfeito: você tem o estúdio brasileiro, que tem uma credibilidade imbatível, com criadores de conteúdo que são obcecados por games, que querem ajudar o crescimento dos jogos, e aí a Nuuvem no nosso papel aqui de publicar, de distribuir, de ajudar esse jogo a conseguir chegar ao mercado — não falo só do brasileiro, mas do mercado global”, declarou. Thiago ainda disse que existem projetos a caminho com outros grandes estúdios e que logo devem ser anunciados pela Nuuvem.

As duas versões de Grand Theft Auto VI - a Standard, com apenas o jogo e a Ultimate, com o jogo e algumas expansões estéticas - podem ser adquiridas diretamente na loja da Nuuvem.

GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. O título contará com a primeira dupla de protagonistas, que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, o estado que é uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos.

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Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S em 19 de novembro.