GTA 6: às vésperas do lançamento, funcionários da Rockstar são convocados a uma votação que pode mudar a organização dos trabalhadores por trás do aguardado jogo
Mais de 1.600 profissionais decidem acordo histórico sobre salários e uso de IA: decisão promete transformar a indústria de games no Reino Unido
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Mais de 1.600 funcionários britânicos da Rockstar Games, desenvolvedora de "Grand Theft Auto", iniciam nesta quinta-feira a votação sobre o reconhecimento de um sindicato interno. A votação ocorre a uma semana do lançamento do sexto jogo da franquia, marcado para 19 de novembro.
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O processo de votação segue até 26 de novembro e avalia um acordo negociado ao longo de quatro meses entre a direção da empresa e os funcionários. A proposta busca oficializar o Rockstar Game Workers Union, vinculado ao sindicato britânico IWGB (Independent Workers' Union of Great Britain). Caso receba aprovação, a organização se tornará o maior sindicato reconhecido no setor de jogos eletrônicos no Reino Unido.
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Pautas do acordo e apoios da indústria
Segundo o IWGB, o acordo estabelece parâmetros para negociações coletivas de remuneração, incluindo horas extras e bônus, além de regras para férias e aposentadoria. O texto também assegura direitos de consulta prévia sobre diretrizes de recursos humanos e o uso de inteligência artificial nas rotinas de produção.
O presidente do IWGB, Alex Marshall, declarou que o processo em andamento ultrapassa as paredes do estúdio e afeta todo o setor. A iniciativa recebeu apoio formal do sindicato SAG-AFTRA, representante de profissionais do cinema, televisão e games, e do CWA, ligado aos trabalhadores da desenvolvedora Blizzard.
Nestor Uriate, programador de animação e representante do Rockstar Game Workers Union, ressaltou os objetivos do grupo: "nos importamos profundamente com os jogos que criamos, e queremos garantir que continuaremos a fazer este trabalho em um ambiente onde somos respeitados, onde tenhamos voz de maneira significativa sobre nossas condições de trabalho e possamos nos sentir serenos quanto ao nosso futuro".
Disputa judicial na Escócia
A votação coincide com a fase final de um processo judicial enfrentado pela empresa na Escócia, local de origem da franquia. A Rockstar Games se defende da acusação de demitir 23 trabalhadores em outubro de 2025 devido à atividade sindical.
Os autores da ação sustentam que estavam prestes a atingir o patamar de 10% de filiação, índice necessário para obter o reconhecimento legal na empresa. Em contrapartida, o estúdio norte-americano acusa o grupo de compartilhar conteúdos confidenciais, incluindo informações de "GTA 6", em canais não seguros da plataforma Discord.
Procurada pela agência "AFP", a Rockstar Games se pronunciou sobre o momento: "estamos orgulhosos da nossa equipe, da cultura corporativa que construímos e do jogo que criamos. É tudo o que temos a dizer enquanto nos preparamos para o lançamento de GTA 6".
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A companhia também fez referência a declarações concedidas em meados de outubro à "Bloomberg" pela chefe de publicação, Jennifer Kolbe: "seguimos a vontade da equipe. Então, se eles querem um sindicato, terão um sindicato".