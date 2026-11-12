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Empresa libera funcionários para jogar GTA VI com um dia de folga extra

Medida da Benza dispensa atestado médico; basta comprovar posse do console e do jogo para garantir a ausência autorizada no trabalho em novembro

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
12/11/2026 13:52

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Empresa libera funcionários para jogar GTA VI com um dia de folga extra
Empresas oferecem folga para que funcionários possam jogar Grand Theft Auto VI, que será lançado para consoles como o PlayStation 5 crédito: Créditos: depositphotos.com / 4solidwork.gmail.com

Trabalhadores da empresa russa Benza receberam um dia de folga extra em 19 de novembro para jogar "GTA VI". A companhia, que fabrica equipamentos para postos de combustíveis em Penza e tem cerca de 240 funcionários, não exige atestado médico. Para obter a dispensa, basta comprovar a posse de um console e de uma cópia do jogo.

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A medida foi anunciada em 9 de novembro para toda a equipe, "independentemente da posição ou do gênero". O fundador da empresa, Mikhail Kolesnikov, explicou ao canal de Telegram "Ostorozhno Novosti" que a fábrica continuará funcionando, pois a permissão atende apenas aos funcionários que avisarem a direção e provarem que vão jogar.

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Decisões semelhantes em outros países

Casos parecidos ocorrem pelo mundo. Nos Estados Unidos, a empresa californiana de autopeças Burger Motorsports decidiu fechar as portas em 19 de novembro. A gerência tomou a decisão após funcionários informarem que estariam indisponíveis por estarem "em Vice City".

No Canadá, a fabricante de caminhões Edison Motors vai suspender as atividades nos dias 19 e 20 de novembro. A parada tem como objetivo permitir aos operários realizar "pesquisas importantes em Vice City".

Segundo o veículo "Kursiv", um batalhão do exército norte-americano em Fort Stewart, na Geórgia, ofereceu quatro dias de dispensa no lançamento para quem prorrogar o serviço militar.

De acordo com uma pesquisa da empresa de recursos humanos BambooHR, citada pelo "Moneywise", 18% dos trabalhadores assalariados dos Estados Unidos pretendem folgar no dia 19 de novembro. Entre os integrantes da Geração Z, esse percentual alcança 32%.

Impacto no Reino Unido

No Reino Unido, a empresa BrightHR registrou cerca de 83 mil dias de folga solicitados entre novembro e dezembro para jogar "GTA VI". O levantamento envolve mais de um milhão de profissionais em 70 mil companhias britânicas, com custo estimado de 12,4 milhões de libras.

Segundo o "LADbible", 5% de todos os pedidos de ausência para a data de estreia têm como foco o jogo, número superior às solicitações para viagens de lua de mel. O diretor-executivo da BrightHR, Alan Price, defendeu que tirar o dia para jogar é tão legítimo quanto ausentar-se "por uma partida de futebol, um show ou uma despedida de solteira".

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O novo capítulo da franquia "Grand Theft Auto", ambientado em uma versão fictícia da Flórida, chega treze anos após "GTA V". O lançamento da Rockstar Games ocorre em 19 de novembro para os consoles PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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