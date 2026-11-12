Empresa libera funcionários para jogar GTA VI com um dia de folga extra

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Trabalhadores da empresa russa Benza receberam um dia de folga extra em 19 de novembro para jogar "GTA VI". A companhia, que fabrica equipamentos para postos de combustíveis em Penza e tem cerca de 240 funcionários, não exige atestado médico. Para obter a dispensa, basta comprovar a posse de um console e de uma cópia do jogo.

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A medida foi anunciada em 9 de novembro para toda a equipe, "independentemente da posição ou do gênero". O fundador da empresa, Mikhail Kolesnikov, explicou ao canal de Telegram "Ostorozhno Novosti" que a fábrica continuará funcionando, pois a permissão atende apenas aos funcionários que avisarem a direção e provarem que vão jogar.

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Decisões semelhantes em outros países

Casos parecidos ocorrem pelo mundo. Nos Estados Unidos, a empresa californiana de autopeças Burger Motorsports decidiu fechar as portas em 19 de novembro. A gerência tomou a decisão após funcionários informarem que estariam indisponíveis por estarem "em Vice City".

No Canadá, a fabricante de caminhões Edison Motors vai suspender as atividades nos dias 19 e 20 de novembro. A parada tem como objetivo permitir aos operários realizar "pesquisas importantes em Vice City".

Segundo o veículo "Kursiv", um batalhão do exército norte-americano em Fort Stewart, na Geórgia, ofereceu quatro dias de dispensa no lançamento para quem prorrogar o serviço militar.

De acordo com uma pesquisa da empresa de recursos humanos BambooHR, citada pelo "Moneywise", 18% dos trabalhadores assalariados dos Estados Unidos pretendem folgar no dia 19 de novembro. Entre os integrantes da Geração Z, esse percentual alcança 32%.

Impacto no Reino Unido

No Reino Unido, a empresa BrightHR registrou cerca de 83 mil dias de folga solicitados entre novembro e dezembro para jogar "GTA VI". O levantamento envolve mais de um milhão de profissionais em 70 mil companhias britânicas, com custo estimado de 12,4 milhões de libras.

Segundo o "LADbible", 5% de todos os pedidos de ausência para a data de estreia têm como foco o jogo, número superior às solicitações para viagens de lua de mel. O diretor-executivo da BrightHR, Alan Price, defendeu que tirar o dia para jogar é tão legítimo quanto ausentar-se "por uma partida de futebol, um show ou uma despedida de solteira".

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