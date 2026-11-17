Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Mesmo sem ter sido lançado oficialmente, Grand Theft Auto VI está entre os indicados ao prêmio de Jogo do Ano (GOTY, na sigla em inglês) do The Game Awards 2026. A lista foi divulgada nesta terça-feira (17) e reúne seis produções que disputam o principal reconhecimento da indústria dos videogames. O título da Rockstar Games chega à premiação como um dos destaques, com oito indicações no total.

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Além de GTA 6, a categoria principal conta com jogos de franquias conhecidas, como Resident Evil Requiem e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, além de novas produções. Confira os concorrentes:

007 First Light (IO Interactive);

Control Resonant (Remedy/Annapurna);

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games);

Phantom Blade Zero (S-GAME);

Resident Evil Requiem (Capcom);

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo).

A presença de GTA VI chama a atenção porque o lançamento oficial do jogo está previsto para quinta-feira (19), dois dias depois da divulgação dos indicados. O título, portanto, foi selecionado para a disputa antes de chegar ao público.

A participação, no entanto, está de acordo com o regulamento do The Game Awards. Pelas regras da premiação, os jogos precisam estar comercialmente disponíveis até 20 de novembro de 2026, às 21h, no horário do Pacífico, para serem elegíveis. Como o lançamento de GTA VI está marcado para o dia 19, o game atende ao prazo estabelecido.

O regulamento também permite que veículos e integrantes do júri recebam cópias antecipadas dos jogos para avaliação antes do lançamento comercial.

Quando será o The Game Awards 2026?

A cerimônia do The Game Awards 2026 está marcada para 10 de dezembro, no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento é apresentado por Geoff Keighley e reúne premiações, anúncios de novos jogos e apresentações especiais.

Os vencedores são definidos por uma votação que combina os votos do júri especializado, responsável por 90% do resultado, e do público, que representa os outros 10%. Os fãs podem participar da votação pelo site oficial da premiação.

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A expectativa é que a edição deste ano tenha GTA VI como um dos principais protagonistas, tanto pela indicação à categoria mais importante quanto pelo desempenho nas demais disputas.