Nintendo bate recorde com Zelda antes da chegada de GTA VI

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time vendeu 5,2 milhões de cópias em todo o mundo nos primeiros quatro dias após o lançamento, em 5 de novembro de 2026. O resultado estabeleceu a maior estreia de um jogo publicado pela Nintendo para o Switch 2, segundo dados divulgados pela empresa.

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O desempenho coloca o clássico entre os maiores sucessos comerciais do console. Em apenas quatro dias, o título superou as vendas acumuladas de Donkey Kong Bananza, que havia alcançado 5,05 milhões de unidades até 30 de setembro. Apesar disso, Mario Kart World continua na liderança geral, com 16,48 milhões de cópias comercializadas no mesmo período.

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A recepção da crítica também contribuiu para a repercussão do remake. O jogo alcançou nota 96 no Metacritic, índice que o coloca entre os títulos mais bem avaliados do agregador. A nova versão de Ocarina of Time está disponível exclusivamente para Nintendo Switch 2.

GTA VI também movimenta o mercado

O resultado da Nintendo chega em um momento de grande expectativa para a indústria de games. Grand Theft Auto VI, próximo lançamento da Rockstar Games, tem estreia prevista para 19 de novembro de 2026, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Segundo estimativas da Sensor Tower, o jogo já ultrapassou 11 milhões de pré-vendas digitais, considerando as duas plataformas. A receita estimada com as reservas supera US$ 1 bilhão. Os números, entretanto, não foram confirmados oficialmente pela Rockstar.

Durante a divulgação dos resultados financeiros da Take-Two Interactive, empresa responsável pela Rockstar, o CEO Strauss Zelnick afirmou que as pré-vendas de GTA VI estão acima das expectativas da companhia.

Enquanto a Nintendo comora o recorde de estreia de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, a indústria aguarda a chegada de um dos lançamentos mais aguardados dos últimos anos. Os dois títulos mostram a força comercial dos grandes nomes dos videogames em um período movimentado para o setor.

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