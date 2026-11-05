GTA VI pode ter arrecadado R$4 bilhões em pré-vendas, aponta estimativa

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O lançamento de "Grand Theft Auto VI" ainda não aconteceu, mas o novo jogo da Rockstar Games já movimenta cifras bilionárias. Uma estimativa da empresa de análise de mercado Sensor Tower aponta que o título teria gerado US$751 milhões (cerca de R$ 4,1 bilhões) em pré-vendas digitais até 3 de novembro de 2026.

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De acordo com os dados, aproximadamente 7,71 milhões de unidades foram reservadas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Os números foram repercutidos por veículos internacionais e não representam um balanço financeiro oficial divulgado pela Rockstar ou pela Take-Two Interactive, empresa responsável pela publicação do jogo.

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O levantamento também mostra uma diferença significativa entre as plataformas. O PlayStation 5 concentra 74% das reservas estimadas, com aproximadamente 5,74 milhões de cópias e US$559 milhões movimentados. Já o Xbox Series X|S responde pelos outros 26%, com 1,97 milhão de unidades e US$ 192 milhões.

A análise considera as compras digitais e não inclui as vendas de cópias físicas.

Edição mais cara concentra interesse dos jogadores

Outro dado que chama a atenção é a preferência dos consumidores pela versão mais cara do jogo. Segundo informações atribuídas ao levantamento da Sensor Tower, aproximadamente 89% das reservas seriam da Ultimate Edition, enquanto 11% corresponderiam à edição padrão.

Nos Estados Unidos, a versão Standard custa US$79,99, enquanto a Ultimate Edition é comercializada por US$99,99. No Brasil, os preços são de R$449,90 e R$549,90, respectivamente.

A edição mais cara oferece conteúdos adicionais, como veículos, armas, roupas e itens associados à experiência dos protagonistas. A procura pela versão premium ajuda a explicar o volume financeiro estimado antes mesmo da chegada do título às lojas.

Em entrevista à CNBC, em agosto, Strauss Zelnick, presidente-executivo da Take-Two Interactive, comentou a disposição dos consumidores em reservar antecipadamente as versões mais completas. Segundo o executivo, os jogadores mais interessados tendem a ser justamente aqueles que fazem as compras antecipadas.

GTA VI pode se aproximar de recorde de GTA V

O desempenho estimado de "GTA VI" chama a atenção quando comparado ao histórico da franquia. Em setembro de 2013, "Grand Theft Auto V" arrecadou mais de US$800 milhões nas primeiras 24 horas de comercialização e ultrapassou US$1 bilhão em vendas nos três primeiros dias.

Os resultados foram divulgados oficialmente pela Take-Two Interactive na época e estabeleceram um dos maiores marcos comerciais da indústria do entretenimento.

A comparação, entretanto, exige cuidado. Enquanto os números de "GTA 5" correspondem às vendas após o lançamento, os US$751 milhões atribuídos a "GTA VI" são uma projeção de pré-vendas digitais. Portanto, não é possível afirmar que o novo jogo já superou o desempenho comercial do antecessor.

Quando GTA VI será lançado?

"Grand Theft Auto VI" chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O jogo acompanha Jason e Lucia em uma trama criminal ambientada em Vice City e no estado fictício de Leonida.

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A Rockstar ainda não anunciou uma data de lançamento para computadores e se irá lançar para Nintendo Switch 2. Até o momento, o título também não teve todos os detalhes de seus recursos e possíveis modalidades online divulgados oficialmente.