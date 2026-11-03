Assine
overlay
Início Tecnologia
GAMES

Xbox cria console gigante em formato de jacaré em campanha ligada a GTA VI

Edição especial tem mais de 1,5 metro, funciona normalmente e será sorteada exclusivamente entre moradores dos Estados Unidos

Publicidade
Carregando...
Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.
03/11/2026 18:37 - atualizado em 03/11/2026 18:44

compartilhe

×
Xbox cria console gigante em formato de jacaré em campanha ligada a GTA VI
O Xbox Series X-BITE, edição especial do console com tema de jacaré, remete à Flórida e a Grand Theft Auto VI crédito: Divulgação/Microsoft

A Microsoft anunciou nesta terça-feira (3) uma edição especial do Xbox Series X que chama atenção pelo formato inusitado. Batizado de Xbox Series X-BITE, o equipamento reproduz um jacaré gigante que parece ter engolido o console. A peça tem mais de 1,5 metro de comprimento e será sorteada entre jogadores residentes nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A criação faz referência à Flórida, estado norte-americano que serviu de inspiração para Leonida, cenário fictício de Grand Theft Auto VI. Embora a Microsoft não mencione diretamente o jogo na divulgação, a associação com o lançamento da Rockstar Games é evidente. A estreia está marcada para 19 de novembro, e Vice City, uma das principais regiões da aventura, é inspirada em Miami.

Leia Mais

O projeto foi desenvolvido pelo John Nolan Studio, especializado em animatrônica e fabricação de criaturas para produções audiovisuais. A equipe já trabalhou em projetos como The Witcher, Jurassic World: Domínio e na futura série de Harry Potter, da HBO.

Segundo a Microsoft, o Xbox Series X-BITE abriga um console funcional dentro da estrutura do réptil. O logotipo da marca aparece iluminado no corpo do jacaré, enquanto a boca serve de suporte para um controle sem fio personalizado, com marcas que simulam mordidas.

A promoção foi aberta em 3 de novembro e recebe inscrições até 10 de novembro. Para participar, é necessário seguir o perfil oficial do Xbox no X, Instagram ou TikTok, compartilhar a publicação oficial do sorteio e acrescentar manualmente a hashtag #XbiteSweepstakes. A conta precisa permanecer pública para que a inscrição seja validada.

O sorteio é restrito a maiores de 18 anos que residam nos 50 estados norte-americanos ou no Distrito de Columbia. Portanto, jogadores brasileiros não podem participar da promoção. A Microsoft informou que existe apenas uma unidade do Xbox Series X-BITE.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A iniciativa acontece em meio à expectativa pelo lançamento de Grand Theft Auto VI, que chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O jogo acompanha Jason e Lucia em uma história ambientada em Leonida, região fictícia inspirada na Flórida.

Tópicos relacionados:

games gta-vi tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay