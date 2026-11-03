GTA VI exige até 212GB e terá pré-download liberado em 10 de novembro

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Rockstar Games anunciou nesta terça-feira (3) as datas para o pré-carregamento de “Grand Theft Auto VI”. Os jogadores que compraram a versão digital poderão baixar antecipadamente o título a partir de 10 de novembro, nove dias antes do lançamento oficial. O arquivo exigirá até 212 GB de espaço livre, dependendo do console.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No PlayStation 5, o pré-download começará à meia-noite de 10 de novembro, conforme o horário local de cada região. Já no Xbox Series X|S, a liberação será global, às 0h GMT do mesmo dia. Para os jogadores brasileiros, isso significa que o download poderá começar às 21h de 9 de novembro.

Leia Mais

O pré-carregamento permite que os jogadores baixem os arquivos do jogo antes da estreia. Dessa forma, quem tiver adquirido a versão digital poderá deixar a instalação preparada e começar a jogar assim que o título for liberado, desde que o console esteja configurado corretamente.

A Rockstar recomenda que os usuários verifiquem antecipadamente o espaço disponível no armazenamento. No PS5, também é possível ampliar a capacidade com um SSD M.2 compatível. No Xbox Series X|S, os jogadores podem utilizar cartões de expansão de armazenamento compatíveis. A instalação e a execução de jogos da nova geração por unidades externas possuem limitações.

Para facilitar o processo, a empresa orienta que os consoles estejam configurados para realizar downloads automáticos. No PlayStation 5, é necessário habilitar os downloads automáticos e manter o aparelho ligado ou no modo de repouso. No Xbox, as atualizações automáticas devem estar ativadas, com o console ligado ou no modo de suspensão.

Outra informação divulgada pela Rockstar envolve as versões físicas. As embalagens estarão disponíveis nas lojas a partir de 12 de novembro, mas não terão discos. Em vez disso, incluirão códigos para baixar o jogo digitalmente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Grand Theft Auto VI” será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A nova aventura acompanha Jason e Lucia no estado fictício de Leonida, com Vice City entre os principais cenários.