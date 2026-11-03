PlayStation destaca parceria com Rockstar e diz que GTA VI roda melhor no PS5

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A disputa pela atenção dos jogadores na chegada de “Grand Theft Auto VI” também passa pelas estratégias de divulgação das fabricantes de consoles. Com o lançamento marcado para 19 de novembro, a Sony reforçou a parceria com a Rockstar Games e apresentou o PlayStation 5 como a plataforma que oferece a melhor experiência para o novo título da franquia.

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Em publicação no blog oficial da PlayStation, em junho, a empresa afirmou que “GTA 6” terá seu melhor desempenho no PS5. Segundo a Sony, a colaboração entre as duas companhias permitirá aproveitar recursos do console para ampliar a imersão durante a história dos protagonistas Jason e Lucia.

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Um dos destaques é o controle sem fio DualSense. A Sony afirma que a resposta tátil e os gatilhos adaptáveis serão utilizados para reproduzir sensações relacionadas às ações dos personagens e aos acontecimentos do jogo.

A estratégia ganhou outro capítulo em setembro, quando a PlayStation anunciou duas edições limitadas do DualSense inspiradas no universo de “GTA 6”. Os modelos preto e branco trazem acabamento furta-cor, detalhes de folhas de palmeira e elementos visuais associados a Vice City. Os acessórios têm lançamento previsto para 19 de novembro, junto com o jogo.

A Sony também apresentou uma campanha de divulgação que associa diretamente a marca PlayStation ao título da Rockstar. No site oficial de “GTA 6”, a indicação de que o jogo oferece sua melhor experiência no PS5 aparece ao lado das informações sobre as plataformas disponíveis.

Apesar do destaque dado à Sony, “GTA 6” também será lançado para Xbox Series X|S. Até o momento, não há previsão de lançamento para computadores.

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O jogo chega em 19 de novembro de 2026, com os personagens Jason e Lucia em uma história ambientada no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, nos Estados Unidos.