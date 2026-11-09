‘Zelda: Ocarina of Time’ prova que nem todo clássico precisa amadurecer

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Lançado originalmente em 1998 para Nintendo 64, “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” ocupa um lugar especial na história dos videogames. Considerado por muitos um dos maiores jogos de todos os tempos, o título chegou a alcançar 99 pontos no Metacritic, com base em 22 avaliações profissionais. Uma marca que permanece como referência na indústria e que ajudou a transformar a aventura de Link em uma das obras mais reconhecidas da história dos games.

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Quase três décadas depois, a Nintendo apresenta uma nova reconstrução da aventura para o Switch 2. Lançado em 5 de novembro de 2026, o jogo chega com uma reformulação visual completa, cenas com dublagem e localização até em português, diálogos ampliados, trilha sonora orquestral, câmera aprimorada e novos comandos de movimentação.

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A responsabilidade de reconstruir uma obra tão reconhecida é enorme. Afinal, não estamos falando de um jogo que precisava provar seu valor, mas de uma experiência que já havia conquistado seu espaço na história. O desafio era apresentar esse universo a uma nova geração sem perder aquilo que fez dele um clássico.

E, após revisitar Hyrule, minha impressão é de que a Nintendo encontrou um equilíbrio muito interessante entre passado e presente. Mas existe uma diferença entre a qualidade de uma reconstrução e a maneira como uma obra conversa com quem está jogando. É justamente nesse ponto que Ocarina of Time me fez refletir.

O jogador mudou, mas Hyrule preservou sua inocência

A ocarina continua central na reconstrução de The Legend of Zelda, remetendo à atmosfera original que marcou gerações.Divulgação/Nintendo

Minha relação com “The Legend of Zelda” começou depois do lançamento original de Ocarina of Time. Quando tive a oportunidade de conhecer a aventura, o jogo já carregava parte de sua história e de sua importância para a indústria. Mesmo com as limitações técnicas que hoje conseguimos identificar, havia algo naquele universo que continuava despertando curiosidade.

“Ocarina of Time" foi desenvolvido em um período em que os videogames estavam descobrindo as possibilidades da representação tridimensional. Os personagens tinham modelos poligonais mais simples, as texturas eram limitadas e alguns cenários utilizavam recursos visuais para criar uma sensação de profundidade que nem sempre correspondia a ambientes tridimensionais completos.

Era uma época em que a tecnologia ainda impunha limites à imaginação dos desenvolvedores. E, mesmo assim, a Nintendo conseguiu construir um mundo que parecia muito maior do que as possibilidades daquele sistema.

O jogo também ajudou a estabelecer convenções importantes para as aventuras em três dimensões. O sistema de mira “Z-Targeting", por exemplo, facilitou o combate e a interação com personagens e objetos em ambientes tridimensionais. A exploração, a resolução de enigmas e a descoberta de caminhos passaram a funcionar de uma maneira que influenciaria muitos jogos lançados posteriormente.

Mas existe outra característica de Ocarina of Time que fica ainda mais evidente quando comparo minha experiência atual com os títulos mais recentes da franquia.

“Breath of the Wild" e “Tears of the Kingdom" apresentam uma Hyrule que carrega marcas de destruição, abandono e reconstrução. São aventuras que trabalham com solidão, responsabilidade, legado e com a sensação de que existe uma história muito maior acontecendo ao redor do protagonista.

“Ocarina of Time" segue por outro caminho. Sua atmosfera é mais lúdica, fantasiosa e inocente. Mesmo quando apresenta situações ameaçadoras, a construção do universo preserva uma sensação de aventura clássica, quase como um conto de fantasia.

Isso aparece na trilha sonora, nos sons, nos personagens e na maneira como o mundo é apresentado. Existe uma leveza que faz parte da identidade do jogo.

Confesso que essa característica me chamou a atenção durante a experiência. Hoje, com outra idade e outras referências de videogames, senti falta de uma abordagem um pouco mais sóbria em determinados momentos. Talvez eu esperasse encontrar uma narrativa que acompanhasse a maturidade que a própria franquia demonstrou em seus lançamentos mais recentes.

Mas isso não significa que “Ocarina of Time" precise abandonar sua essência. A proposta original é justamente apresentar uma aventura de descoberta, crescimento e fantasia. O jogo trabalha, inclusive, com a passagem da infância para a vida adulta de Link, um dos elementos mais importantes de sua narrativa.

A questão é que o jogador também muda. E nem sempre aquilo que nos encantava anos atrás produz a mesma sensação quando voltamos a experimentar uma obra.

Um clássico com os olhos do presente

A reconstrução visual de Ocarina of Time no Switch 2 apresenta cenas dramáticas e imponentes, conectando a atmosfera clássica à nova geraçãoDivulgação/Nintendo

Se a atmosfera preserva boa parte da identidade original, a experiência visual mostra o quanto a Nintendo aprendeu durante quase três décadas de desenvolvimento de videogames.

A reconstrução aproxima “Ocarina of Time” da linguagem visual que a empresa consolidou com “Breath of the Wild” e “Tears of the Kingdom". Também é possível perceber uma continuidade estética com "Echoes of Wisdom", que apresentou outra maneira de representar o universo de Zelda.

Não estou dizendo que esses jogos compartilham necessariamente a mesma estrutura técnica ou que um tenha servido diretamente de base para o desenvolvimento do outro. O que percebo é a construção de uma identidade visual capaz de fazer diferentes aventuras parecerem parte de um mesmo universo.

A Nintendo entende que são experiências diferentes e a franquia pode oferecer propostas distintas sem perder sua identidade.

Essa mudança fica evidente na maneira como Hyrule é apresentada. Os ambientes ganharam profundidade, os materiais receberam novas texturas e os cenários passaram a oferecer mais detalhes para observar. Aquela sensação de profundidade criada por recursos visuais e limitações do Nintendo 64 dá lugar a uma representação tridimensional muito mais consistente.

A câmera também contribui para essa experiência. Poder observar os ambientes com mais liberdade muda a maneira como percebemos alguns lugares que já conhecíamos. A movimentação foi aprimorada, com novos comandos para correr e saltar, enquanto os controles permitem uma exploração mais próxima dos padrões atuais.

A Nintendo também investiu em cenas dubladas, diálogos ampliados e uma trilha sonora orquestral. São mudanças que ajudam a aproximar o jogo de uma produção contemporânea sem necessariamente alterar a essência de sua aventura.

O resultado é interessante porque não tenta transformar “Ocarina of Time” em “Breath of the Wild". A Nintendo entende que são experiências diferentes e a franquia pode oferecer propostas distintas sem perder sua identidade.

É como reencontrar um lugar que conhecemos desde a infância, mas descobrir que ele recebeu uma reforma completa. Os elementos familiares continuam ali, mas agora conseguimos perceber detalhes que antes passavam despercebidos.

O desafio de reconstruir uma obra considerada perfeita

Link enfrenta ameaças em The Legend of Zelda: Ocarina of Time, com visuais reimaginados no remake para Switch 2Divulgação/Nintendo

Existe uma dificuldade particular em trabalhar com jogos que já fazem parte da história da indústria. Quando uma empresa decide reconstruir uma obra como “Ocarina of Time", ela não está lidando apenas com limitações técnicas que podem ser corrigidas, mas sim, lidando com expectativas.

O jogo original alcançou 99 pontos no Metacritic, com 22 avaliações profissionais registradas. O reconhecimento foi tão grande que o game entrou para o Guinness World Records como o videogame mais aclamado pela crítica, segundo o levantamento da época.

Mas é importante entender o contexto dessas avaliações. Hoje, os agregadores reúnem um volume muito maior de publicações, com diferentes critérios, metodologias e perspectivas. Uma diferença de alguns pontos não significa, automaticamente, que uma nova versão seja inferior à original.

O desafio de uma equipe que recebe a missão de reconstruir esse clássico é encontrar uma maneira de entregar algo que faça sentido para quem nunca jogou e, ao mesmo tempo, respeite a memória de quem conhece cada detalhe da aventura.

Na minha avaliação, a Nintendo consegue realizar esse trabalho com muita competência. O resultado demonstra cuidado com a identidade original e compreensão sobre aquilo que tornou Ocarina of Time tão importante.

Talvez a maior dificuldade esteja na expectativa de inovação. Existe uma linha delicada entre atualizar uma obra e modificar elementos que fazem parte de sua personalidade. A Nintendo escolheu preservar boa parte dessa identidade, mesmo quando poderia ter aproveitado a oportunidade para aprofundar algumas questões narrativas e tornar a atmosfera um pouco mais próxima das produções recentes.

Não considero isso um erro de desenvolvimento. É uma decisão criativa que pode agradar mais a determinados públicos do que a outros.

Nintendo, Rockstar e a disputa pela atenção da indústria

A nova edição de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 revitaliza um clássico atemporalDivulgação

O lançamento de “Ocarina of Time" também acontece em um momento importante para o mercado de videogames. A Nintendo apresenta um de seus maiores clássicos reconstruído para uma nova geração enquanto a Rockstar Games se prepara para lançar “Grand Theft Auto VI”, em 19 de novembro de 2026.

São propostas completamente diferentes. “GTA VI" representa uma das maiores apostas comerciais da indústria, enquanto “Ocarina of Time" carrega o peso histórico de uma das aventuras mais reconhecidas da Nintendo.

Ainda assim, existe uma disputa por atenção e prestígio. A Nintendo não precisa competir diretamente com a Rockstar em orçamento, realismo gráfico ou público consumidor para mostrar que continua relevante em um mercado dominado por grandes produções.

A empresa construiu sua identidade em torno de franquias próprias, experiências de jogo e personagens que atravessam gerações. “Ocarina of Time” é um exemplo disso.

Existe uma hipótese interessante sobre o momento escolhido para esse lançamento. Considerando os adiamentos de “GTA VI" e o calendário de grandes estreias da indústria, é possível imaginar que a Nintendo tenha trabalhado com diferentes janelas para apresentar o jogo ao público. Entretanto, não existe confirmação de que o remake estivesse pronto anteriormente ou de que sua data tenha sido definida para evitar ou enfrentar diretamente o lançamento da Rockstar.

O que podemos observar é que a Nintendo chega a um período de grande exposição dos videogames com um produto que carrega um legado difícil de reproduzir.

Mais do que disputar vendas com “GTA VI", a empresa apresenta uma demonstração de sua capacidade de trabalhar com propriedades intelectuais históricas e transformá-las em experiências relevantes para novos consumidores.

O futuro dos videogames

A reconstrução de Ocarina of Time no Switch 2 moderniza o visual de Link, refletindo a atualização para novas geraçõesDivulgação/Nintendo

Existe outra discussão que torna esse lançamento particularmente interessante, que é sobre o futuro da mídia física.

Enquanto a Nintendo apresenta “Ocarina of Time" com uma edição física para o Switch 2, outras empresas começam a seguir caminhos diferentes na distribuição de seus jogos.

A Rockstar confirmou que “Grand Theft Auto VI" terá uma versão comercializada em caixa, mas sem disco. O consumidor receberá um código para baixar o jogo. A Sony, por sua vez, anunciou que encerrará a produção de discos físicos para novos lançamentos nos consoles PlayStation a partir de janeiro de 2028.

A mudança representa uma transformação importante para uma indústria que construiu parte de sua história em torno de cartuchos, CDs e DVDs.

A Nintendo, pelo menos por enquanto, mantém a distribuição física e digital. Isso não significa que todos os seus jogos sejam vendidos em cartuchos com o conteúdo completo, já que o Switch 2 também utiliza cartões que exigem o download do jogo. Ainda assim, a empresa continua oferecendo ao consumidor a possibilidade de adquirir versões físicas de seus principais lançamentos.

Os números mostram que essa discussão não é apenas uma questão de preferência pessoal. No primeiro semestre do exercício fiscal de 2027, a Nintendo registrou 60,7% de participação digital na receita de software. O indicador inclui jogos completos, conteúdos adicionais e assinaturas. A própria companhia, portanto, acompanha a expansão do formato digital.

No Reino Unido, os dados de 2025 também mostram essa diferença: as receitas com downloads de jogos completos para consoles chegaram a aproximadamente 857,6 milhões de libras, enquanto as vendas físicas ficaram em 318,9 milhões de libras.

O digital oferece conveniência e facilidade de acesso. Mas a mídia física representa outras possibilidades, como colecionismo, revenda, troca, preservação e a relação afetiva com o produto.

É nesse contexto que a edição física de “Ocarina of Time" ganha um significado especial. A embalagem também merece atenção, especialmente para quem acompanha a franquia e gosta de guardar itens relacionados aos seus jogos favoritos.

Existe uma diferença entre comprar um jogo e ter um produto que representa aquela experiência. Abrir uma caixa, observar a arte, guardar o cartucho e colocá-lo em uma coleção também faz parte da relação que muitos consumidores construíram com os videogames.

Não significa que o formato físico seja necessariamente superior ao digital. Mas acredito que o consumidor deve continuar tendo a possibilidade de escolher.

É curioso que um dos maiores clássicos da história da Nintendo retorne logo em um momento em que a indústria discute o quanto ainda vale preservar desse modelo de consumo.

Afinal, para quem é Ocarina of Time?

A atmosfera lúdica e a passagem da infância de Link em Ocarina of Time são resgatadas na reconstrução visual para o Switch 2Divulgação/Nintendo

“Ocarina of Time" é um jogo que merece ser conhecido por diferentes gerações.

Para quem acompanhou a história da franquia, existe a oportunidade de revisitar uma aventura que ajudou a estabelecer os caminhos dos jogos de ação e aventura em três dimensões. Para quem nunca teve contato com Zelda, é uma oportunidade de conhecer um universo que continua influenciando a indústria.

Também considero uma boa porta de entrada para quem gosta de fantasia, exploração, personagens marcantes e histórias sobre coragem, amadurecimento e responsabilidade.

A atmosfera mais lúdica pode não conversar da mesma maneira com todos os jogadores, especialmente aqueles que conheceram a franquia por meio dos últimos títulos da linha principal. Mas isso não diminui a qualidade da experiência. É preciso compreender que “Ocarina of Time" representa outra etapa da história de Zelda e preserva uma identidade que faz parte de sua importância.

Minha experiência com essa reconstrução foi marcada por essa dualidade. Em alguns momentos, senti falta de uma abordagem narrativa mais próxima da maturidade que encontrei nos jogos recentes. Em outros, percebi o quanto a Nintendo conseguiu atualizar uma aventura histórica sem retirar dela a personalidade que a tornou tão especial.

“Ocarina of Time” não precisava se transformar em outro jogo para justificar seu retorno. Precisava demonstrar que ainda havia valor naquela aventura, mesmo após tantos anos. E conseguiu.

Talvez a maior qualidade dessa reconstrução esteja em nos lembrar que nem toda obra precisa acompanhar a maturidade de quem a consome. Algumas histórias preservam sua inocência porque é justamente isso que as torna especiais.

Nota: 10/10

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