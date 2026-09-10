"Marvel’s Wolverine" encontra força no lado humano de Logan

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Poucos personagens da Marvel carregam uma história tão marcada por conflitos quanto Logan. Conhecido pela violência, pelas garras de adamantium e pela capacidade de se regenerar, o Wolverine também é um personagem cercado por traumas, perdas e lembranças que nem sempre consegue controlar. É justamente nesse equilíbrio que “Marvel’s Wolverine” encontra sua principal força.

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Desde os primeiros minutos, o jogo apresenta um Logan brutal, mas também deixa claro que existe uma pessoa por trás daquela violência. A história consegue trabalhar esses dois lados sem transformar o personagem em uma caricatura. A cada acontecimento, suas experiências anteriores ajudam a explicar suas escolhas e tornam a trajetória mais interessante.

A campanha também se passa antes da formação dos X-Men, mostrando um período em que Logan faz parte da Team X, grupo liderado por Nathaniel Essex. A escolha permite apresentar personagens e relações importantes para a história sem transformar o jogo em uma simples coleção de referências.

O resultado é uma história que me manteve interessado do começo ao fim. “Marvel’s Wolverine” consegue apresentar informações sobre o personagem enquanto conduz uma aventura própria, com ritmo suficiente para prender a atenção desde os primeiros minutos.

Na pele de Logan

O combate de "Marvel’s Wolverine" adapta a fórmula da Insomniac para entregar golpes brutais, garras de adamantium e o modo de fúria de Logan. Insomniac Games

A jogabilidade é provavelmente o aspecto que mais aproxima “Marvel’s Wolverine” dos trabalhos anteriores da Insomniac. Quem jogou “Spider-Man”, “Spider-Man: Miles Morales” ou “Spider-Man 2” vai encontrar rapidamente elementos conhecidos na movimentação, nos combates e na organização das habilidades.

A diferença está na maneira como essa estrutura foi adaptada para Logan. Wolverine não tem a agilidade do Homem-Aranha e também não precisa dela. Seus ataques são mais agressivos, as garras estão constantemente presentes nos confrontos e a regeneração muda a relação do jogador com o dano recebido.

O resultado é uma experiência de combate bastante física. Os golpes têm peso e as garras fazem parte da identidade do personagem durante as lutas. O modo de fúria reforça ainda mais esse aspecto, colocando o jogador diante do lado mais selvagem de Logan.

Quem gosta dos jogos da série “Batman: Arkham” também deve encontrar familiaridade no sistema de combate. “Marvel’s Wolverine” não tenta reinventar esse modelo, mas utiliza uma estrutura que já funciona para construir uma experiência adequada ao personagem.

Uma história acima do mapa

"Marvel’s Wolverine" aposta em uma campanha linear e cinematográfica, com cenários variados e foco na história de Logan. Insomniac Games

Uma das diferenças mais evidentes em relação aos jogos do Homem-Aranha está na estrutura do mundo. “Marvel’s Wolverine” não aposta em um grande mapa aberto para preencher com atividades secundárias. A experiência é mais direcionada pela narrativa, com cenários construídos para acompanhar os acontecimentos da campanha.

Isso poderia ser uma limitação, mas acaba funcionando a favor da proposta. A Insomniac utiliza os ambientes para contar a história e criar momentos de maior impacto, sem a necessidade de transformar cada região em um conjunto de tarefas espalhadas pelo mapa.

A cinematografia também tem papel importante. As cenas, a direção e a construção dos personagens reforçam a sensação de acompanhar uma produção focada em narrativa. Para quem procura uma aventura de ação com uma história bem trabalhada, esse é um dos maiores atrativos do jogo.

O novo momento da Marvel

"Marvel’s Wolverine" reforça a boa fase dos jogos da Marvel com uma aventura que combina ação, narrativa e uma identidade própria. Insomniac Games

“Marvel’s Wolverine” também chega em um momento interessante para os jogos baseados nos personagens da Marvel. Depois de uma fase marcada por resultados irregulares, “Marvel’s Spider-Man” mostrou o potencial dessas adaptações quando existe uma visão clara para o personagem. “Marvel’s Wolverine” segue essa mesma direção.

“Marvel’s Wolverine” aproveita a fórmula que a Insomniac consolidou nos jogos do Homem-Aranha e adapta seus principais elementos para Logan. A estrutura de combate, a movimentação e a progressão são familiares para quem já jogou os títulos anteriores, mas ganham uma identidade própria com as garras, a regeneração e a fúria do personagem.

Até os grandes vazamentos que atingiram o desenvolvimento do projeto anos atrás não diminuem a força do resultado final. Para quem acompanhou aquela história, é ainda mais interessante perceber como o projeto chegou às mãos do jogador como uma experiência própria, com identidade e uma história capaz de sustentar a aventura.

No fim, “Marvel’s Wolverine” funciona porque entende que Logan precisa ser mais do que suas garras. A brutalidade está presente desde os primeiros minutos, mas é o lado humano que dá significado a ela. A Insomniac encontra nesse contraste o caminho para construir uma das melhores adaptações recentes da Marvel para os videogames.

Pontos positivos

História: campanha envolvente e com bom desenvolvimento de Logan.

Combate: golpes rápidos, brutais e fáceis de dominar.

Apresentação do Wolverine: o jogo consegue transmitir bem a personalidade e a força do personagem.

Cinematografia: cenas bem dirigidas e com forte apelo visual.

Ambientação: cenários variados e bem construídos.

Ponto negativo

Duração: a campanha pode parecer curta para quem espera uma história mais longa, embora o ritmo funcione muito bem para a proposta.

Vale a pena?

"Marvel’s Wolverine" entrega uma campanha envolvente e cinematográfica, com combate brutal e uma das melhores versões de Logan nos games. Insomniac Games

Sim. “Marvel’s Wolverine” é uma ótima escolha para quem gosta de jogos focados em história, combates de ação e, principalmente, do personagem da Marvel. A Insomniac aproveita uma fórmula já conhecida nos jogos do Homem-Aranha, mas consegue adaptá-la bem à brutalidade e à personalidade de Logan.

O jogo também funciona para quem procura uma experiência mais cinematográfica, com uma campanha envolvente e cenários bem construídos. Quem espera uma aventura muito longa pode sentir falta de mais horas de história, mas isso não compromete o ritmo da campanha.

Para fãs de Wolverine, é uma recomendação ainda mais fácil. O jogo consegue apresentar diferentes lados do personagem e entregar uma experiência que faz o jogador realmente se sentir no controle de Logan. Vale a pena.

Nota: 9/10

*Código para PlayStation 5 fornecido pela Sony para fins de avaliação.

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