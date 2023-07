Fãs celebram novo traje de Wolverine e relembraram dublador

677

Deadpool e Wolverine: uniforme do mutante de garras empolgou as redes sociais (foto: Disney/Divulgação)



Nesta segunda-feira (10/7), os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman, que interpretam Deadpool e Wolverine, respectivamente, nos cinemas, publicaram em suas contas do Instagram a primeira imagem do novo uniforme do mutante de garras. Em setembro do ano passado, Reynolds havia postado um vídeo juntamente de Jackman, anunciando que haveria um terceiro filme da franquia Deadpool com a participação de Wolverine.





Esse será o primeiro filme do herói desde a aquisição do Marvel Cinematic Universe (MCU) pela Disney. O último longa que contou com a participação do ator como Wolverine foi no aclamado Logan de 2017.









Nas redes sociais, a revelação do traje gerou comoção entre os fãs da franquia, que chamaram a atenção pela a semelhança com as roupas clássicas que o herói costumava usar nos quadrinhos: