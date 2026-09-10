"Capy Castaway" é o jogo da capivara que parece ter saído da Pampulha

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Quem vive em Belo Horizonte já está acostumado a encontrar capivaras. Na Lagoa da Pampulha, elas fazem parte da paisagem e se tornaram quase personagens da cidade. Por isso, "Capy Castaway" tem um charme particularmente fácil de reconhecer por aqui.

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Depois de conhecer o jogo na Gamescom Latam 2026, jogar a versão completa reforçou a impressão de que ele sabe exatamente o que quer ser. Desenvolvido pelo estúdio canadense Kitten Cup Studio, o game coloca o jogador no controle de Capy, uma capivara que vai parar em uma ilha após uma inundação. Ao lado de Corvi, um corvo bastante falante, ela precisa explorar o local, ajudar outros animais e encontrar uma maneira de voltar para casa.

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Exploração tranquila

No game "Capy Castaway", a capivara protagonista Capy explora um mundo vibrante e cheio de detalhes Kitten Cup Studio/Divulgação

A principal qualidade de "Capy Castaway" está justamente na simplicidade. A ilha é pequena, colorida e cheia de personagens e objetos para descobrir. Capy pode nadar, cavar e farejar itens, enquanto Corvi consegue alcançar lugares mais altos e carregar objetos.

Essa diferença entre os dois também aparece nos puzzles, que são fáceis de entender e não interrompem o ritmo da aventura. O jogo ainda pode ser aproveitado em cooperativo, tornando a dinâmica entre os protagonistas ainda mais interessante.

Simpático, mas simples

Corvi, o corvo falante, interage com Capy durante a exploração da ilha em "Capy Castaway", mostrando a dinâmica da dupla Kitten Cup Studio/divulgação

"Capy Castaway" aposta em uma experiência leve, com desafios acessíveis e uma exploração tranquila. A proposta funciona bem durante boa parte da campanha, especialmente pela relação entre Capy e Corvi e pela liberdade para descobrir os cantos da ilha.

A simplicidade, porém, também aparece como uma das limitações da aventura. Os puzzles são fáceis e algumas mecânicas se repetem ao longo da campanha, o que pode diminuir o ritmo em determinados momentos. A ausência de localização em português também é um ponto que pode afastar jogadores que não dominam inglês.

Pontos positivos

• Capy e Corvi são uma dupla carismática

• Exploração agradável e relaxante

• Visual colorido e cheio de personalidade

• Cooperativo funciona bem

Ponto negativo

• Puzzles simples demais podem deixar a experiência repetitiva

Vale a pena?

Para quem procura uma aventura leve, acessível e sem pressão. "Capy Castaway" é especialmente indicado para quem gosta de cozy games e quer uma experiência curta para jogar sozinho ou acompanhado.

Veredito

Corvi, o corvo falante, guia o jogador pela narrativa e mistérios da ilha em "Capy Castaway" Kitten Cup Studio/divulgação

"Capy Castaway" é uma aventura pequena, carismática e gostosa de jogar. A dupla formada por Capy e Corvi funciona, a exploração é agradável e o visual reforça o clima acolhedor. Para quem olha para uma capivara e já pensa na Pampulha, existe ainda um charme extra em acompanhar uma delas como protagonista de uma aventura.

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Nota: 8/10