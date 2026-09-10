"Capy Castaway" é o jogo da capivara que parece ter saído da Pampulha
Com exploração acolhedora, personagens carismáticos e desafios acessíveis, aventura independente diverte pela simplicidade, apesar de algumas limitações
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Quem vive em Belo Horizonte já está acostumado a encontrar capivaras. Na Lagoa da Pampulha, elas fazem parte da paisagem e se tornaram quase personagens da cidade. Por isso, "Capy Castaway" tem um charme particularmente fácil de reconhecer por aqui.
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Depois de conhecer o jogo na Gamescom Latam 2026, jogar a versão completa reforçou a impressão de que ele sabe exatamente o que quer ser. Desenvolvido pelo estúdio canadense Kitten Cup Studio, o game coloca o jogador no controle de Capy, uma capivara que vai parar em uma ilha após uma inundação. Ao lado de Corvi, um corvo bastante falante, ela precisa explorar o local, ajudar outros animais e encontrar uma maneira de voltar para casa.
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Exploração tranquila
A principal qualidade de "Capy Castaway" está justamente na simplicidade. A ilha é pequena, colorida e cheia de personagens e objetos para descobrir. Capy pode nadar, cavar e farejar itens, enquanto Corvi consegue alcançar lugares mais altos e carregar objetos.
Essa diferença entre os dois também aparece nos puzzles, que são fáceis de entender e não interrompem o ritmo da aventura. O jogo ainda pode ser aproveitado em cooperativo, tornando a dinâmica entre os protagonistas ainda mais interessante.
Simpático, mas simples
"Capy Castaway" aposta em uma experiência leve, com desafios acessíveis e uma exploração tranquila. A proposta funciona bem durante boa parte da campanha, especialmente pela relação entre Capy e Corvi e pela liberdade para descobrir os cantos da ilha.
A simplicidade, porém, também aparece como uma das limitações da aventura. Os puzzles são fáceis e algumas mecânicas se repetem ao longo da campanha, o que pode diminuir o ritmo em determinados momentos. A ausência de localização em português também é um ponto que pode afastar jogadores que não dominam inglês.
Pontos positivos
• Capy e Corvi são uma dupla carismática
• Exploração agradável e relaxante
• Visual colorido e cheio de personalidade
• Cooperativo funciona bem
Ponto negativo
• Puzzles simples demais podem deixar a experiência repetitiva
Vale a pena?
Para quem procura uma aventura leve, acessível e sem pressão. "Capy Castaway" é especialmente indicado para quem gosta de cozy games e quer uma experiência curta para jogar sozinho ou acompanhado.
Veredito
"Capy Castaway" é uma aventura pequena, carismática e gostosa de jogar. A dupla formada por Capy e Corvi funciona, a exploração é agradável e o visual reforça o clima acolhedor. Para quem olha para uma capivara e já pensa na Pampulha, existe ainda um charme extra em acompanhar uma delas como protagonista de uma aventura.
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Nota: 8/10