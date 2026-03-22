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Covardia

Capivara agredida por 8 pessoas na Ilha do Governador apresenta melhora

Capivara agredida já se levanta; Polícia investiga grupo por série de ataques a animais

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Cyro Neves
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Cyro Neves
Repórter
22/03/2026 13:33

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Capivara agredida por 8 pessoas na Ilha do Governador apresenta melhora
Capivara agredida por 8 pessoas na Ilha do Governador apresenta melhora crédito: Tupi

A capivara que foi vítima de agressões por um grupo de oito pessoas na Ilha do Governador apresentou melhora significativa neste domingo (22). A Polícia Civil aprofunda a investigação sobre o caso, apurando se o mesmo grupo tem envolvimento em outros episódios de maus-tratos a animais na região.

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A polícia recebeu uma denúncia indicando que os indivíduos se "divertiam" atacando animais. A investigação ganhou contornos mais sérios com o depoimento de uma testemunha que afirmou ter sido agredida após denunciar um caso anterior de violência contra fauna local, também na Ilha.

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Recuperação da capivara agredida

O animal, que estava em estado crítico ontem e sob sedação para estabilizar um traumatismo craniano, já consegue se levantar. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), por meio de sua secretária Jeneffer Coelho, foi atualizada sobre a recuperação pela equipe do centro de reabilitação de animais silvestres da Estácio de Sá.

O caso está sendo monitorado de perto pelo vereador Luiz Ramos Filho, presidente da Comissão de Defesa dos Animais. Após receber a denúncia inicial sobre o espancamento, o parlamentar prontamente acionou a prefeitura para garantir o resgate do mamífero.

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Ramos Filho expressou sua indignação com a violência, comparando o incidente ao recente caso do cão Orelha. "Vamos cobrar punição exemplar para os criminosos que fizeram essa covardia com o bicho", declarou o vereador, ressaltando a torcida pela recuperação da capivara e a necessidade de responsabilização dos agressores.

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