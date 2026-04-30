A história da Nintendo: dos baralhos ao futuro dos games

Conhecida mundialmente por franquias icônicas como "Super Mario" e "The Legend of Zelda", a Nintendo construiu um legado de inovação que atravessa gerações. A trajetória da gigante japonesa, que começou muito antes dos videogames, é marcada por uma capacidade única de se reinventar, e o interesse por seus próximos passos nunca diminui.

Fundada em 1889 por Fusajiro Yamauchi, em Quioto, a empresa iniciou suas atividades fabricando baralhos artesanais chamados Hanafuda. Por décadas, esse foi seu principal negócio. Antes de encontrar sua vocação no entretenimento eletrônico na década de 1970, a companhia explorou diferentes mercados, incluindo uma rede de táxis e outros empreendimentos diversos.

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A grande virada aconteceu com o lançamento do fliperama de "Donkey Kong" em 1981. O sucesso foi estrondoso e apresentou ao mundo personagens que se tornariam ícones, como o próprio Mario. Este marco abriu caminho para a revolução que estava por vir nos lares de milhões de pessoas.

A era dos consoles domésticos

Em 1983, a Nintendo lançou no Japão o Famicom, que chegaria ao mercado ocidental como Nintendo Entertainment System (NES). O console não apenas salvou a indústria de games de uma grave crise, como também estabeleceu um padrão de qualidade e criatividade que se tornaria a marca registrada da empresa.

A inovação continuou com o Super Nintendo (SNES), lançado em 1990 no Japão. Foi nesta plataforma que "Star Fox" fez sua estreia em 1993, impressionando jogadores com gráficos 3D poligonais, uma proeza técnica para a época. O jogo utilizava o chip Super FX para criar uma experiência de combate espacial nunca antes vista em um console doméstico.

Nas décadas seguintes, a empresa seguiu se reinventando. O Nintendo 64, de 1996, popularizou os jogos em três dimensões com clássicos como "Super Mario 64". Mais tarde, o Nintendo Switch introduziu os controles de movimento para um público casual, enquanto o Nintendo Switch consolidou os conceitos de console de mesa e portátil em um único aparelho de sucesso global.

O futuro da inovação

Após o sucesso estrondoso do Switch, as atenções se voltaram para seu sucessor, lançado em 2025. Com hardware mais potente, o novo console ampliou as possibilidades de experiência, refinando o conceito híbrido que consagrou a Nintendo no mercado global. A expectativa, agora, é que a empresa mantenha sua tradição de combinar um catálogo de franquias icônicas com inovações tecnológicas capazes de renovar a forma de jogar.

A trajetória da empresa mostra que sua capacidade de surpreender o público permanece intacta. A jornada que começou com cartas de baralho há mais de um século segue escrevendo novos capítulos, sempre com o olhar voltado para o futuro do entretenimento interativo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.