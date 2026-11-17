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O público alcança o momento esperado em escala mundial com a chegada de "Grand Theft Auto 6" às lojas físicas e virtuais. A presença do título no varejo indica que resta exatamente uma semana para o dia oficial de lançamento.

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A Rockstar Games determinou esta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, como a data oficial para disponibilizar a edição física. Jogadores podem comprar as unidades para PlayStation 5 e Xbox Series X/S nos principais estabelecimentos comerciais.

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Situação da distribuição e problemas na Amazon Italia

A Amazon Italia desponta como a única exceção no mercado durante esse processo. A filial italiana da empresa não despachou as cópias reservadas pelos clientes e barrou qualquer nova encomenda prévia em seu catálogo.

A loja também cancelou compras antecipadas de consumidores sem enviar aviso ou justificativa prévia aos compradores afetados.

Funcionamento do código e formato digital

A edição física de "Grand Theft Auto 6" possui uma mecânica específica para a utilização nos consoles. O título está disponível exclusivamente em formato digital, sem disco de instalação física presente dentro do invólucro comercial.

A aquisição da embalagem nas lojas oferece um código de resgate para utilização: a sequência deve ser ativada na loja do console para liberar o download antecipado dos arquivos de jogo.

Os usuários podem iniciar as partidas na virada para a meia-noite de 19 de novembro de 2026, horário estabelecido pela desenvolvedora para a liberação dos acessos.

Itens colecionáveis da embalagem e mercado

A escolha pela versão física garante brindes aos jogadores. A embalagem contém um pôster oficial de colecionador impresso em frente e verso, item exclusivo que não acompanha compras virtuais diretas.

A caixa física também pode ganhar valorização comercial ao longo dos anos entre os colecionadores do mercado de videogames. O valor cobrado na versão de prateleira é idêntico ao cobrado nas lojas digitais.

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