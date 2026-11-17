Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Rockstar Games lança Grand Theft Auto VI nesta quinta-feira (19/11) para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Brasil, o jogo estará disponível a partir da meia-noite, pelo horário de Brasília, permitindo que os jogadores iniciem a campanha logo nos primeiros minutos do dia. A liberação seguirá o horário local de cada região, conforme cronograma divulgado pela desenvolvedora.

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Os arquivos do jogo já estão disponíveis para pré-download desde 10 de novembro, para quem realizou a compra antecipada nas plataformas digitais. A instalação prévia permite deixar o título preparado no console, mas o acesso só será liberado no horário oficial de lançamento.

Como funciona a liberação nos países

A desenvolvedora optou por aplicar uma escala baseada nos fusos horários locais de cada região, descartando a realização de um desbloqueio global conjunto.

Por conta dessa decisão geográfica, países como a Austrália recebem o título bem antes. Quem joga na costa leste australiana, em cidades como Melbourne e Sydney, terá o acesso liberado 13 horas antes do público brasileiro.

A equipe da Rockstar Games preparou o jogo com foco em alto nível técnico. A estreia ocorre após a empresa quebrar recordes de audiência com a divulgação de seus trailers oficiais, em um período no qual "GTA 5" e "GTA Online" continuam servindo como principal esteio financeiro da marca.

Disponibilidade em aparelhos

O acesso ao título apresenta formatos distintos de acordo com o aparelho utilizado pelos jogadores:

PlayStation 5 e Xbox Series X|S: contam com o lançamento nativo do jogo, liberado a partir da meia-noite local.

Xbox One: permite rodar a novidade por meio da transmissão em nuvem do Xbox Cloud Gaming, serviço da Microsoft, oferecendo gráficos equivalentes aos do Xbox Series S.

Essa modalidade de transmissão em nuvem para quem joga no Xbox One fica liberada a partir das 3h da manhã de 19 de novembro, seguindo o horário de Brasília.

A empresa ainda não divulgou qualquer previsão de estreia do jogo para computadores. Dessa maneira, a Rockstar Games mantém a disponibilidade restrita aos consoles PlayStation 5 e Xbox Series X|S e à opção por nuvem nesta fase inicial.

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