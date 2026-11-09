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GTA VI terá festival de lançamento com Travis Scott e Cardi B em Miami

Evento promovido pela Rockstar Games e PlayStation será realizado em 21 de novembro, com dois palcos e apresentações de artistas ligados ao universo musical de Vice City e Leonida

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Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.
09/11/2026 12:28 - atualizado em 09/11/2026 12:28

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GTA VI terá festival de lançamento com Travis Scott e Cardi B em Miami
Chamada oficial do Grand Theft Auto VI: The Festival, evento que celebrará o lançamento do jogo com atrações musicais em Miami crédito: Reprodução/Rockstar Games

A Rockstar Games e a PlayStation anunciaram o “Grand Theft Auto VI: The Festival”, evento musical presencial que será realizado em 21 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos. A programação celebra o lançamento de “GTA VI” e reúne artistas ligados ao universo musical de Vice City e Leonida.

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Grand Theft Auto VI: The Festival terá Travis Scott, Cardi B, Metro Boomin e Justice, além de atrações de rap, hip-hop, pop latino e música eletrônica em Miami.
Grand Theft Auto VI: The Festival terá Travis Scott, Cardi B, Metro Boomin e Justice, além de atrações de rap, hip-hop, pop latino e música eletrônica em MiamiReprodução/Rockstar Games

O festival terá dois palcos no espaço Mana Wynwood e contará com atrações de diferentes gêneros musicais. Entre os nomes confirmados estão Travis Scott, Cardi B, Metro Boomin e a dupla francesa Justice.

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Confira a programação completa:

  • Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black e SoFaygo (Cactus Jack);

  • Cardi B;

  • Ca7riel & Paco Amoroso;

  • Justice (DJ set);

  • Metro Boomin;

  • Nick León B2B DJ Python;

  • Prospa B2B Skream;

  • Rauw & Friends;

  • Suero;

  • Tainy;

  • The Dare B2B Fcukers (DJ set).

A produção é assinada pelos responsáveis pelo festival III Points, em parceria com a PlayStation. Os interessados em participar devem se inscrever gratuitamente no sorteio de ingressos pela página oficial do evento até esta terça-feira (10), às 18h, no horário de Brasília.

O resultado será divulgado às 21h do mesmo dia, e os selecionados poderão comprar os ingressos a partir de quarta-feira (11), às 14h. Cada comprador poderá adquirir até duas entradas. A classificação etária é de 17 anos.

O evento será realizado dois dias após o lançamento de “GTA VI”, previsto para 19 de novembro, no PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Até o momento, a Rockstar não anunciou transmissão ao vivo do festival.

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