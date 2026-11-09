GTA VI terá festival de lançamento com Travis Scott e Cardi B em Miami
Evento promovido pela Rockstar Games e PlayStation será realizado em 21 de novembro, com dois palcos e apresentações de artistas ligados ao universo musical de Vice City e Leonida
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A Rockstar Games e a PlayStation anunciaram o “Grand Theft Auto VI: The Festival”, evento musical presencial que será realizado em 21 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos. A programação celebra o lançamento de “GTA VI” e reúne artistas ligados ao universo musical de Vice City e Leonida.
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O festival terá dois palcos no espaço Mana Wynwood e contará com atrações de diferentes gêneros musicais. Entre os nomes confirmados estão Travis Scott, Cardi B, Metro Boomin e a dupla francesa Justice.
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Confira a programação completa:
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Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black e SoFaygo (Cactus Jack);
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Cardi B;
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Ca7riel & Paco Amoroso;
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Justice (DJ set);
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Metro Boomin;
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Nick León B2B DJ Python;
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Prospa B2B Skream;
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Rauw & Friends;
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Suero;
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Tainy;
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The Dare B2B Fcukers (DJ set).
A produção é assinada pelos responsáveis pelo festival III Points, em parceria com a PlayStation. Os interessados em participar devem se inscrever gratuitamente no sorteio de ingressos pela página oficial do evento até esta terça-feira (10), às 18h, no horário de Brasília.
O resultado será divulgado às 21h do mesmo dia, e os selecionados poderão comprar os ingressos a partir de quarta-feira (11), às 14h. Cada comprador poderá adquirir até duas entradas. A classificação etária é de 17 anos.
O evento será realizado dois dias após o lançamento de “GTA VI”, previsto para 19 de novembro, no PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Até o momento, a Rockstar não anunciou transmissão ao vivo do festival.
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