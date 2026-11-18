Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A estreia de "GTA VI" no Brasil terá uma programação especial com influenciadores e streamers brasileiros. A TIM vai reunir seis criadores de conteúdo em duas transmissões ao vivo nesta quinta-feira (19), data de lançamento do jogo da Rockstar Games. A primeira começa à meia-noite, com Malena, Gabriel Peixinho e João Dias. À noite, Gaules, Liminha e BT0 participam de uma segunda live, das 19h às 22h, diretamente da loja conceito da operadora, na Rua Oscar Freire, em São Paulo.

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A primeira transmissão marca a chegada do jogo ao mercado brasileiro. Os três influenciadores vão experimentar o título durante a virada do lançamento, com transmissão em seus respectivos perfis no Instagram. Juntos, eles somam mais de 7 milhões de seguidores, segundo a TIM.

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A programação continua às 16h, com um encontro de Gaules, Liminha e BT0 com fãs na loja conceito. Três horas depois, o trio retorna ao espaço gamer para jogar "GTA VI" ao vivo, em uma transmissão que segue até as 22h.

TIM oferece GTA VI na compra do PS5

Além da programação com os influenciadores, a operadora incluiu o jogo na campanha de Black Friday de 2026. A oferta contempla o PlayStation 5 Slim Edição Digital com "GTA VI" sem custo adicional, por R$ 2.376 à vista ou em até 24 parcelas de R$ 99.

A condição é válida para novos e atuais clientes mediante fidelização no TIM Ultracombo ou TIM Black Família VIP. O preço anunciado considera ainda a troca e avaliação de um PlayStation 4 usado pelo programa TIM Troca Smart.

Quem comprou o console entre 30 de outubro e 18 de novembro poderá retirar o jogo a partir desta quinta-feira (19), na mesma loja onde adquiriu o videogame, mediante apresentação dos documentos necessários. Depois dessa data, o título será entregue junto com o PS5 no momento da compra, enquanto durarem os estoques.

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Para quem deseja adquirir apenas o jogo, o preço anunciado pela TIM é de R$ 449. A campanha de Black Friday da operadora segue até 1º de dezembro, também sujeita à disponibilidade dos produtos.