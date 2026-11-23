Alerta para fãs de GTA 6: suposto download esconde vírus que rouba dados
Criminosos usam a ansiedade pelo game para aplicar golpes com arquivos falsos na web; saiba como se proteger e manter seus dados em total segurança
compartilhe
O lançamento de GTA 6, na última quinta-feira (19/11), intensificou a atuação de cibercriminosos que exploram a ansiedade dos jogadores. Em uma investigação recente, pesquisadores da Avast identificaram um arquivo PDF que promete a versão completa do jogo para download, mas direciona os usuários para uma página maliciosa que distribui vírus.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O documento PDF contém um link para uma página da web getallsoft[.]co/grand-theft-auto-vi/, onde existe um botão de download. Ao clicar na opção, a vítima segue para uma página que imita o Google Drive e oferece um arquivo ZIP com mais de 700 MB, supostamente com o jogo completo.
Leia Mais
-
GTA VI exige até 212GB e terá pré-download liberado em 10 de novembro
-
Estúdio Rockstar Games lamenta vazamento de vídeos do 'GTA VI'
-
GTA 6 em mídia física nas lojas? Relato de site italiano levanta uma novidade sobre o jogo, mas a suposta chegada das cópias ao varejo ainda exige confirmação
Em vez de receber o GTA 6, o usuário descarrega um infostealer no computador. Esse tipo de malware foi desenvolvido para roubar informações confidenciais, atuando na captura de credenciais de acesso e outros dados salvos nos dispositivos.
A descoberta reforça o alerta para jogadores atraídos por supostos vazamentos ou que buscam antecipar a estreia do título. Arquivos que prometem liberar o jogo completo, em especial versões para PC, devem ser tratados como golpes.
Leia Mais
A Avast recomenda alguns cuidados:
-
desconfie de arquivos e links que prometem disponibilizar GTA 6 completo;
-
não baixe jogos por meio de links compartilhados em PDFs, fóruns, redes sociais ou sites desconhecidos;
-
verifique sempre a procedência dos arquivos antes de fazer o download ou executá-los;
-
utilize uma solução de segurança atualizada para identificar e bloquear ameaças;
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
acesse lojas oficiais e canais autorizados para obter informações e adquirir jogos.