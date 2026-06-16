Tempo instável: como a IA pode ajudar nas previsões?

Com a instabilidade do clima, a previsão do tempo tem se tornado cada vez mais essencial. Os alertas da Defesa Civil já estão fazendo parte da rotina de muitos brasileiros. Além das intensas ondas de frio que atingiram o país na última semana, nesta quinta-feira (11/6), alguns bairros de Belo Horizonte tiveram chuva, e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para o risco de queda de granizo em dezesseis municípios mineiros.

Enquanto o clima se torna mais imprevisível, a tecnologia avança para oferecer previsões mais rápidas e localizadas. Cada alerta temporal que chega até a tela do seu celular é resultado de uma cadeia de ferramentas que trabalham de forma integrada.

Como funciona a previsão do tempo?

Satélite

Tudo começa a cerca de 36 mil quilômetros de altitude, com satélites meteorológicos geoestacionários como o GOES-16, amplamente utilizado no Brasil. Eles monitoram em tempo real a formação de nuvens, a temperatura dos oceanos e a direção dos ventos. Essas informações permitem identificar um ciclone se formando no Atlântico Sul dias antes de ele atingir a costa, por exemplo.

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Supercomputadores

Com os dados já coletados, os supercomputadores entram em cena. Eles têm uma capacidade de processamento milhares de vezes superior à de um computador doméstico, rodando modelos numéricos que simulam o comportamento da atmosfera.

O Brasil conta com esse sistema no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os supercomputadores processam bilhões de variáveis para traçar os cenários mais prováveis para os próximos dias e horas.

Inteligência Artificial

A inteligência artificial (IA) atua como uma camada de refinamento sobre esse processo. Com os dados dispostos, algoritmos de aprendizado de máquina são treinados para reconhecer os padrões. A IA é uma ferramenta que pode ser aliada nas precisão de previsões de curto prazo, conhecidas como nowcasting.

Essa combinação tecnológica permite que a Defesa Civil emita os alertas de tempestade e, mais recentemente, de mudanças bruscas de temperatura. Atualmente, o desafio é aumentar a resolução e a precisão desses modelos. A tecnologia já permite, em alguns grandes centros urbanos, previsões em escala de bairros, e o objetivo é expandir essa capacidade para todo o território nacional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria