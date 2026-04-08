Como os ciclones são previstos? A tecnologia por trás dos alertas

Com os recentes alertas de chuvas intensas e a possibilidade de formação de ciclones no Brasil, muitos se perguntam como os meteorologistas conseguem antecipar fenômenos tão complexos. A previsão desses eventos é um processo que combina tecnologia de ponta e análise humana, realizado por órgãos como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para proteger a população.

O trabalho começa com uma vigilância constante do planeta. Satélites meteorológicos monitoram a Terra 24 horas por dia, capturando imagens de nuvens sobre os oceanos, onde a maioria dos ciclones se forma. Esses equipamentos também medem a temperatura da superfície do mar, um dado essencial, pois águas quentes servem como combustível para as tempestades.

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Enquanto os satélites oferecem uma visão ampla, os radares meteorológicos fornecem detalhes mais precisos e próximos. Instalados em pontos estratégicos, eles monitoram a intensidade da chuva, a velocidade e a direção dos ventos, ajudando a entender a estrutura interna de uma tempestade que se aproxima do continente.

Além disso, uma rede de estações meteorológicas em terra e boias no oceano coleta informações vitais, como pressão atmosférica, umidade e temperatura do ar. Todos esses dados são enviados em tempo real para as centrais de meteorologia.

Como os dados viram previsão

Esses milhões de dados, coletados por diferentes fontes, alimentam supercomputadores. Essas máquinas rodam modelos numéricos complexos, que são programas que simulam o comportamento da atmosfera e dos oceanos. Eles conseguem criar projeções de como o tempo deve se comportar nas próximas horas e dias.

Como nenhum modelo é perfeito, os meteorologistas não dependem de um único resultado. Eles analisam as projeções de diferentes simulações, comparam os cenários e usam sua experiência para traçar a trajetória mais provável e a possível intensidade do ciclone. É uma combinação de poder computacional com interpretação especializada.

A etapa final é traduzir essa análise técnica em um aviso claro para a população e para a Defesa Civil. Quando a previsão indica risco, o Inmet emite alertas coloridos que ajudam a comunicar a gravidade da situação de forma simples. O amarelo indica perigo potencial; o laranja, perigo; e o vermelho, grande perigo, com alta probabilidade de danos e acidentes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.