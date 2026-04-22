Por que a previsão do tempo erra? A ciência por trás das previsões

Quem nunca olhou a previsão do tempo, viu um dia de sol e foi surpreendido por uma chuva no fim da tarde? Essa situação frustrante é comum e tem uma explicação científica. A meteorologia moderna não faz adivinhações, mas sim cálculos complexos sobre um dos sistemas mais dinâmicos do planeta: a atmosfera terrestre.

O processo começa com uma coleta massiva de dados. Satélites, balões meteorológicos, radares e estações em terra e no mar medem constantemente a temperatura, a pressão do ar, a umidade e a velocidade do vento. Milhões de informações são enviadas em tempo real para centros de meteorologia em todo o mundo.

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Esses dados alimentam supercomputadores que rodam modelos matemáticos. Basicamente, os computadores criam uma simulação da atmosfera e projetam seu comportamento para as próximas horas e dias. O resultado não é uma certeza, mas uma probabilidade do cenário mais provável. É aí que as falhas começam a aparecer.

Principais motivos para os erros na previsão

Mesmo com toda a tecnologia, prever o tempo com 100% de acerto ainda é impossível. Diversos fatores contribuem para a margem de erro, sendo os principais:

A natureza caótica da atmosfera: pequenas e imprevistas alterações em um ponto do planeta podem gerar grandes consequências em outro lugar. Um leve desvio na rota de uma corrente de vento no oceano, por exemplo, pode mudar completamente a previsão de chuva em uma cidade a milhares de quilômetros.

Dados incompletos: apesar da tecnologia avançada, é impossível monitorar cada centímetro do globo. Existem vastas áreas, principalmente sobre os oceanos e desertos, com menos pontos de coleta. Os modelos precisam preencher essas lacunas com estimativas, o que pode introduzir imprecisões nos cálculos.

Limitações dos modelos: os modelos matemáticos são simplificações da realidade. Para que os cálculos sejam feitos em tempo hábil, algumas variáveis complexas são desconsideradas ou simplificadas. Cada modelo tem suas próprias forças e fraquezas, e às vezes eles "discordam" sobre qual será o resultado.

Influências locais: fatores como o relevo de uma região, a vegetação e até mesmo o calor gerado por grandes cidades criam microclimas. Esses fenômenos localizados são difíceis de serem capturados por modelos que analisam a atmosfera em uma escala muito maior.

É por isso que previsões de curto prazo têm alta confiabilidade: as previsões para 24 horas chegam a quase 100% de acerto, enquanto previsões para 48 horas mantêm cerca de 98% de precisão. Já as projeções para cinco dias ou mais apresentam queda na confiabilidade, chegando a cerca de 70% de acerto, e previsões além de sete dias servem mais como uma tendência do que como uma certeza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.