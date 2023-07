Satélite brasileiro completa 30 anos e é o mais antigo em atividade

442

Satélite de 1993 é o mais antigo em atividade (foto: Reprodução / Redes sociais )



O primeiro satélite desenvolvido no Brasil, o SCD-1 (Satélite de Coleta de Dados), celebra 30 anos de operação ininterrupta. Criado pelo Inpe, em São José dos Campos, o aparelho foi lançado ao espaço em 1993 e completou três décadas em atividade, tornando-se o dispositivo de observação terrestre mais longevo em funcionamento no mundo.





Apesar da previsão inicial de funcionamento de apenas um ano, o satélite ainda está ativo após 30 anos e 5 meses. Entretanto, o equipamento tem perdido potência e por vezes necessita de um 'empurrão' para continuar operando. 'A bateria do satélite, projetada para durar um ano, hoje funciona somente quando há incidência de luz solar.

Mesmo assim, o satélite continua operando. Com a luz solar, ele recarrega seus painéis e funciona normalmente, coletando dados meteorológicos', explica Maurício Ferreira, coordenador do centro de controle de satélites do Inpe.





A central de controle do Inpe monitora informações importantes como umidade do ar, vento, pressão atmosférica, previsão do tempo e monitoramento ambiental a partir do computador central.