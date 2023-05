Uberaba quer usar satélite criado para Marte para buscar vazamentos de água

O presidente da companhia Águas do Rio, Alexandre Bianchini, contou, no fim de março, ao site da companhia , que o satélite passa sobre o Rio a cada 14 dias.“São apenas alguns minutos. Tempo suficiente para a emissão de ondas que atingem até três metros de profundidade no solo. Essas ondas fazem um escaneamento, identificam os locais onde há presença de cloro, substância usada no tratamento da água distribuída à população.Dessa forma, o satélite é preciso e não faz confusão entre água do lençol freático, esgoto, rios. E aponta com mais de 80% de precisão os pontos de vazamento do sistema de distribuição de água da cidade."