Satélite leva palavras de esperança do papa Francisco ao espaço em nanobook

O satélite, desenvolvido pelo Centro Politécnico de Turim, integra a missão especial Spei Satelles, que significa 'guardião de esperança' em português. (foto: Netflix/Divulgacao Documentario Papa Francisco)

Nesta segunda-feira (12/6), um satélite contendo um nanobook com palavras de esperança proferidas pelo papa Francisco durante o pico da pandemia de coronavírus foi lançado ao espaço através de um foguete Space X Falcon 9. O lançamento ocorreu na base de Vanderberg, localizada na Califórnia (EUA). Radioamadores de todo o mundo poderão receber as mensagens do líder católico.





Leia: Obstrução intestinal: o que levou o papa Francisco a passar por cirurgia O nanobook, um objeto de silício de aproximadamente dois milímetros por dois, transporta as palavras do papa e imagens da Statio Orbis, evento de esperança realizado na Praça de São Pedro em 27 de março de 2020. Na ocasião, a humanidade enfrentava o auge da pandemia, sem saber como se proteger do vírus que resultou na morte de milhões de pessoas.





Produzido pelo Centro Nacional de Pesquisa da Itália, o nanobook foi enviado ao espaço como parte da iniciativa promovida pelo Dicastério para a Comunicação e coordenada pela Agência Espacial Italiana. O satélite, desenvolvido pelo Centro Politécnico de Turim, integra a missão especial Spei Satelles, que significa 'guardião de esperança' em português.