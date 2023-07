Amazon Prime Day: saiba mais sobre os dias de ofertas

Dia de compras: Amazon Prime Day oferece bons descontos para clientes da gigante da tecnologia (foto: Image by Freepik)

O Amazon Prime Day, um dia de ofertas oferecido pela Amazon, será realizado nos dias 11 e 12 de julho e contará com descontos em produtos selecionados no site da empresa. As ofertas estarão disponíveis apenas para clientes do plano Amazon Prime. A 4ª edição do dia de descontos no Brasil já conta com preços especiais desde o início do mês, que serão expandidos nas 48 horas de duração do Prime Day.