Larry Ellison fundou a Oracle há 46 anos Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Larry Ellison, um dos fundadores da Oracle, empresa produtora de softwares, ultrapassou Jeff Bezos, criador da Amazon, e tornou-se a terceira pessoa mais rica do planeta, conforme o ranking de bilionários atualizado em tempo real pela Forbes.



A fortuna de Ellison é estimada em US$ 157,2 bilhões (aproximadamente R$ 754,5 bilhões), enquanto a de Bezos é de US$ 149,8 bilhões (cerca de R$ 722 bilhões), ocupando o quarto lugar na lista.





No topo do ranking, encontra-se Elon Musk, com uma fortuna de US$ 233,8 bilhões, seguido por Bernard Arnault e família, originários da França, com US$ 229,4 bilhões. A ascensão de Ellison se deve, em grande medida, ao aumento expressivo das ações da Oracle, que atingiram patamares históricos em função da crescente demanda por soluções em inteligência artificial.





De acordo com a Forbes, nos últimos dois meses, Ellison acumulou cerca de US$ 45 bilhões a mais em sua fortuna, período em que as ações da Oracle valorizaram 45%. Na última segunda-feira, o empresário declarou que a Oracle é a principal fornecedora de software de IA generativa.





Há 46 anos, Larry Ellison fundou a Oracle e ocupou o cargo de CEO por 37 anos, até 2014. Atualmente, ele é presidente do conselho, diretor de tecnologia e detém aproximadamente 35% de participação na empresa. Além disso, Ellison possui um portfólio imobiliário avaliado em mais de US$ 1 bilhão, incluindo grande parte de uma ilha no Havaí, adquirida por US$ 300 milhões em 2012.





Entre dezembro de 2018 e agosto de 2022, Ellison integrou o conselho da Tesla, fabricante de veículos elétricos, e ainda detém cerca de 15 milhões de ações da companhia.