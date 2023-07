Amazon Prime Day: produtos de beleza e eletrônicos têm maiores descontos

442

Os produtos com preços menores estarão disponíveis nos dias 11 e 12 de julho, no site da empresa (foto: Reprodução/Pixabay)

Já está rolando a quarta edição do dia de descontos da Amazon, o Amazon Prime Day. Os produtos com preços menores estarão disponíveis nos dias 11 e 12 de julho, no site da empresa. As ofertas serão apenas para os clientes do plano Amazon Prime. Já está rolando a quarta edição do dia de descontos da Amazon, o Amazon Prime Day. Os produtos com preços menores estarão disponíveis nos dias 11 e 12 de julho, no site da empresa. As ofertas serão apenas para os clientes do plano Amazon Prime.





O primeiro destaque das ofertas no Amazon Prime Day são os produtos para beleza como: cremes corporais, hidratantes e produtos para cuidado com a pele com descontos de quase 60%. Produtos eletrônicos como mouses, teclados, fones de ouvido também têm descontos de mais 50%.





Produtos como smartphones, ferramentas para uso da casa e produtos de limpeza do lar contam com descontos de mais de 30%. Outro destaque é o setor de brinquedos, como bonecos de pelúcia e carrinhos, que estão com descontos de mais de 40%.





Para assinar o Amazon Prime e ter acesso aos dias de desconto é necessário realizar um cadastro no site. A assinatura mensal custa R$ 14 (plano mensal) ou R$ 119 (plano anual). Após a adesão, o cliente também terá acesso ao Amazon Music e frete grátis para alguns produtos selecionados.