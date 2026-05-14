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Satélites, radares e boias: a tecnologia por trás da previsão do tempo

Conheça os equipamentos e sistemas de alta tecnologia usados para prever chuvas, ventos e outras condições climáticas

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
14/05/2026 10:44

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Satélites, radares e boias: a tecnologia por trás da previsão do tempo
Boia no oceano contribui com dados marítimos essenciais para as previsões climáticas, auxiliando na antecipação de chuvas. crédito: Pexels/ Anderson Alves

Quando órgãos de meteorologia emitem alertas de chuvas fortes, uma complexa rede de tecnologia já está em operação. A previsão não é um palpite, mas o resultado da análise de dados coletados por satélites, radares e estações meteorológicas, que trabalham de forma integrada para antecipar as condições do tempo com horas ou até dias de antecedência.

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O processo começa no espaço. Satélites meteorológicos monitoram continuamente a atmosfera, capturando imagens de nuvens, medindo a temperatura da superfície do mar e acompanhando a movimentação de massas de ar e umidade. Essas informações oferecem um panorama detalhado dos grandes sistemas climáticos que se formam e avançam sobre diferentes regiões.

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Enquanto os satélites oferecem uma visão ampla, os radares meteorológicos fornecem detalhes precisos e localizados. Instalados em pontos estratégicos, eles emitem ondas de rádio que, ao atingirem gotas de chuva ou granizo, retornam ao equipamento. Esse eco permite calcular a intensidade, a localização exata e o deslocamento da precipitação em tempo real.

De onde vêm os dados

A coleta de informações é complementada por equipamentos em terra e no mar. Estações meteorológicas automáticas, espalhadas pelo estado, medem variáveis como:

  • Temperatura do ar

  • Pressão atmosférica

  • Velocidade e direção do vento

  • Umidade relativa

No oceano, boias cumprem uma função semelhante, enviando dados vitais sobre as condições marítimas que influenciam diretamente o clima no continente, como a temperatura da água e a altura das ondas.

Esses milhões de dados, vindos de diferentes fontes, alimentam supercomputadores. Eles são responsáveis por rodar modelos matemáticos avançados que simulam o comportamento da atmosfera. Após processar bilhões de cálculos, esses sistemas geram os mapas e gráficos que servem de base para as previsões divulgadas pelos meteorologistas.

A combinação dessas tecnologias, muitas vezes em colaboração com órgãos nacionais como o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), permite que as agências de meteorologia construam um cenário detalhado e confiável das condições futuras. É essa análise integrada que possibilita a emissão de alertas com antecedência, dando tempo para que a população e a Defesa Civil possam se preparar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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