Posso usar produtos vencidos? Saiba os riscos

Usar maquiagem e produtos para cabelo e pele faz parte do dia a dia da maioria das mulheres. Mas é preciso ter cuidado na escolha, uso e manutenção dos produtos.

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier, não é só a maquiagem que pode comprometer a visão. Economizar na escova progressiva pode sair caro: o especialista revela que uma das substâncias mais prejudiciais aos olhos é o formol.

Segundo o médico, os danos vão muito além do lacrimejamento e irritação ocular passageira. Dependendo da concentração e frequência da exposição, o risco de opacificação do cristalino e formação da catarata pode aumentar em até 60%. "Isso porque o vapor tem o mesmo efeito da radiação ultravioleta, conforme um estudo publicado no Japão", conta. Por isso, a longo prazo, outro problema da exposição ao formol é o maior risco de câncer de pele.

Leôncio alerta que a substância é utilizada como conservante de outros produtos de beleza. Pode aparecer nas fórmulas com outras denominações, como: óxido de metileno ou oximetileno, metanal, oximetano, formalina, metil aldeído, aldeído fórmico e metileno glicol.

Riscos da maquiagem

Embora muitas maquiagens sejam seguras, o especialista afirma que o mau uso causa desconforto nos olhos de 15% das brasileiras que se maquiam regularmente. Os problemas mais comuns são:

Olho seco

Vermelhidão

Alergia

Conjuntivite

Blefarite (inflamação nas pálpebras)

O médico ressalta que as mulheres devem tomar cuidado na seleção, aplicação e remoção. Os erros mais comuns são armazenamento inadequado, uso de produtos vencidos e compartilhamento.

Ele recomenda consultar um oftalmologista em caso de visão embaçada, inchaço nas pálpebras, coceira, secreção, sensação de areia nos olhos ou aversão à luz.

Aplicação segura

"Usar lápis ou delineador na borda interna das pálpebras facilita a penetração no olho. Pode resultar em um desequilíbrio do pH da lágrima e desencadear olho seco, alergia, conjuntivite tóxica ou blefarite acompanhada de terçol", afirma. Quem usa lente de contato deve tomar cuidado redobrado e colocar antes da maquiagem para evitar a penetração de resíduos entre a lente e a córnea.

Compartilhar com amigas ou testar produtos no mostruário das lojas é outro hábito perigoso. Isso porque cada pessoa tem uma flora bacteriana nos olhos e o uso em comum pode causar conjuntivite viral ou bacteriana.

Remoção

De acordo com o especialista, deve-se retirar as lentes de contato antes de dormir e remover toda a maquiagem sem friccionar a córnea para que pode tomar um formato irregular e causar astigmatismo, erro de refração que torna a visão desfocada para todas as distâncias.

Os demaquilantes devem ser aplicados com movimentos suaves e retirados completamente para que resíduos de cremes e maquiagem não penetrem nos olhos. Independentemente do tipo de pele, as bordas doas pálpebras devem ser higienizada com xampu infantil para não irrita os olhos e garantir a integridade das glândulas lacrimais.

Como identificar produtos vencidos?

Segundo Leôncio, alterações na cor, cheiro ou textura da maquiagem e outros cosméticos indica produto vencido, mesmo quando o prazo de validade ainda não expirou.

Para conservar os produtos de beleza por mais tempo, o oftalmologista recomenda:

Não compartilhar com amigas

Lavar esponjas e pincéis

Armazenar em locais limpos, secos e ventilados

