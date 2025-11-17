Dor nas costas e cérebro: existe relação?
Dor crônica na coluna é um dos sintomas mais frequentes na neurocirurgia e pode ter causas diretamente relacionadas ao sistema nervoso, diz especialista
A dor na coluna é uma condição extremamente comum, que afeta a maioria das pessoas em algum momento da vida. Estima-se que cerca de 80% da população experimente dor nas costas ao menos uma vez.
Geralmente, o problema está relacionado à tensão muscular, lesões ligamentares ou nos tendões, e raramente indica uma condição grave. A dor pode se manifestar de forma aguda, surgindo repentinamente e melhorando em poucos dias ou semanas, ou de forma crônica, quando persiste por várias semanas, meses ou até anos.
A dor crônica nas costas é um dos sintomas mais frequentes observados na neurocirurgia e pode ter causas diretamente relacionadas ao sistema nervoso.
Segundo Orlando Maia, neurocirurgião do hospital no Rio de Janeiro Quali Ipanema, essa dor pode estar associada a hérnias de disco, estenose da coluna, compressão de nervos e outras condições que afetam o sistema nervoso, como lesões cerebrais ou concussões.
“Lesões cerebrais, dependendo da gravidade e da localização, podem causar danos à área do cérebro responsável pela coordenação muscular — especialmente dos músculos das costas”, alerta o especialista.
O médico ressalta que a atenção deve ser redobrada quando a dor persiste por semanas ou meses, ou quando surgem sintomas como formigamento, perda de força (sarcopenia) ou alterações na sensibilidade, pois podem indicar problemas neurológicos mais graves.
“Embora seja raro, a dor na coluna pode estar relacionada a alterações no sistema nervoso. Nesses casos, a avaliação com um neurocirurgião é fundamental para investigar a causa e definir o tratamento mais adequado, que pode variar desde medidas conservadoras até, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos”, destaca o especialista.
