Três regras para evitar dor nas costas – e por que a postura perfeita é um mito

"Senta direito!" — todos nós já ouvimos essa ordem muitas vezes. Somos ensinados que boa postura significa ficar ereto, ombros para trás e coluna reta como uma vara. Mas isso pode não ser totalmente verdade. Segundo Xand van Tulleken, médico e apresentador da BBC, grande parte do que pensamos saber sobre postura está desatualizado.

Na verdade, tentar se manter totalmente ereto o dia todo pode fazer mais mal do que bem, disse ele ao programa "Morning Live". Aqui estão suas três sugestões para melhorar a postura e, consequentemente, cuidar da coluna.

1. Mantenha-se em movimento

Getty Images Levantar os braços acima da cabeça e mover a cabeça de um lado para o outro pode aliviar a tensão

A postura é dinâmica, não estática. O pior que você pode fazer é ficar preso na mesma posição por horas, seja sentado à mesa, relaxando no sofá ou mexendo no celular. Xand van Tulleken diz que a chave é variar a posição.

Existem muitas correias corretoras de postura, cintas lombares e cadeiras que prometem mudar sua vida, mas "você só precisa se mexer ao longo do dia".

Uma almofada lombar ou uma cadeira ergonômica pode tornar o ato de sentar mais confortável, e um lembrete de postura vestível pode te alertar para não se curvar, mas nada disso substitui o básico: movimento, fortalecimento e atenção ao seu corpo. "Você pode ter a melhor cadeira, mas se passar oito horas sentado nela, ainda terá dor nas costas."

O médico também alerta que alguns dispositivos para as costas, vendidos como melhorias de postura, podem te forçar a ficar em uma única posição, limitando seus movimentos — exatamente o oposto do que você deve fazer.

Certifique-se de ficar em pé, alongar-se e fazer pausas regulares — mesmo pequenas mudanças podem reajustar seus músculos, diz ele.

2. Desenvolva força, não rigidez

Getty Images Ao contrário do que alguns podem pensar, postura perfeita não é sobre equilibrar um livro na cabeça

Uma boa postura vem de músculos fortes, mas isso não significa que você precise de uma academia ou de ambições olímpicas. Xand van Tulleken sugere exercícios regulares para fortalecer o core e as costas.

Movimentos simples, como levantar os braços acima da cabeça e girar a cabeça de um lado para o outro, "podem aliviar a tensão e fazer você se sentir instantaneamente melhor". "O que queremos é que nosso corpo consiga se sustentar sozinho", explica van Tulleken.

Exercícios como pilates e ioga podem ser uma boa forma de alongar o corpo e trabalhar pontos específicos de dor, acrescenta ele. O site do NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) também sugere exercícios simples que podem ser feitos em casa para melhorar a força.

3. Mude seu modo de pensar

Getty Images O estresse pode ser um fator que contribui para má postura e dores nas costas

Postura não é apenas sobre músculos, é também sobre a mente. A forma como nos sentamos, ficamos em pé e nos movemos frequentemente reflete o quanto estamos estressados com o que estamos fazendo.

O ombros curvados sobre o laptop podem estar tão ligados a prazos quanto à configuração da mesa, por isso é importante refletir sobre sua atitude em relação ao trabalho ou estudo. "A dor não é apenas muscular, é emocional e psicológica", explica o dr. Xand.

Ele afirma que, antigamente, as pessoas eram orientadas a se concentrar apenas na configuração da mesa, sem levar em conta que a dor pode ser resultado de "estresse, da quantidade de tempo que você passa trabalhando e se você faz algum exercício". "A altura da sua cadeira é importante, mas outros fatores também são", acrescenta.

Portanto, às vezes, corrigir a postura depende tanto de aliviar sua rotina quanto de alongar a coluna. Em alguns casos, a má postura (não apenas a dor nas costas) pode estar relacionada a uma condição médica subjacente, e é recomendado que você consulte um médico se estiver preocupado.

De acordo com o NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido), se você estiver sofrendo de dor nas costas, deve tentar se manter ativo, usar medicamentos anti-inflamatórios e fazer alguns exercícios e alongamentos.

Você deve procurar um médico de família se a dor nas costas não melhorar após algumas semanas de tratamento em casa ou se a dor estiver piorando com o tempo.