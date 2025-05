Uso inadequado de telas afeta a saúde postural e põe em risco a cervical

Ainda que as dores no pescoço, nos ombros e nas costas já façam parte da rotina de quem permanece muito tempo sentado, a exposição contínua às telas tem agravado as queixas. Segundo uma pesquisa publicada na Science, mais de 60% dos usuários de celular relatam dores musculoesqueléticas, principalmente no pescoço e nas costas.

Outro estudo investigou especificamente a relação entre a dependência do celular, dor cervical e a limitação nas atividades diárias entre universitários — um recorte que reflete hábitos cada vez mais comuns também entre profissionais de diferentes setores.

“Seja curvando-se sobre o celular no sofá ou inclinando-se para ser ouvido em uma chamada de vídeo no trabalho, é fácil desalinharmos a parte superior do corpo, afetando pescoço, ombros e a região lombar”, explica Raquel Gonçalves, fisioterapeuta pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); mestre e doutora em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

Ela destaca ainda que a atenção à postura não deve se restringir ao ambiente de trabalho, já que é comum o uso dos aparelhos, incluindo o notebook, na cama ou até mesmo no chão.

Sendo assim, com o Dia do Trabalhador lembrado na última quinta-feira (1/5), o alerta se estende para além dos escritórios e home offices. “A ideia é aplicar os mesmos princípios ergonômicos também em outros contextos”, orienta a fisioterapeuta Raquel Gonçalves.

Mudança de hábito começa pela consciência corporal: segundo dados recentes, o tempo médio que um adulto passa em frente às telas pode ultrapassar 15 horas por dia, somando celular, computador e televisão. “O primeiro passo para prevenir os efeitos negativos desse comportamento é desenvolver a consciência corporal. Isso significa perceber como o corpo está posicionado ao longo do dia e fazer ajustes quando necessário”.

Segundo Raquel, pequenas adaptações no cotidiano fazem diferença. “No caso do celular, por exemplo, é importante trazer o aparelho até a altura dos olhos, ao invés de curvar o pescoço para baixo. Em casa, o uso de almofadas pode ajudar a manter o tronco mais ereto. Já em escritórios, a recomendação é manter a cabeça alinhada com os ombros e a tela posicionada à altura dos olhos”.

Exercícios de fortalecimento como estratégia preventiva: além da postura, a imobilidade prolongada também traz consequências. Para evitar rigidez muscular, a fisioterapeuta orienta que as pessoas se movimentem com frequência. “Caminhar alguns minutos a cada hora e alongar-se durante o dia são práticas simples, mas eficazes. Não importa o horário, desde que você faça todos os dias”.

O fortalecimento muscular também é uma estratégia importante para garantir sustentação e equilíbrio ao corpo. “Regiões como ombros, costas e pescoço, quando fortalecidas, contribuem para uma postura mais estável e menos vulnerável à dor”, afirma a especialista.

Entretanto, Raquel recomenda que pessoas que já apresentem dores persistentes busquem acompanhamento profissional. “Se essas áreas estiverem muito enfraquecidas e você precisar de orientação, procure um fisioterapeuta. Ele poderá montar uma progressão de exercícios personalizados”.

7 dicas para melhorar a postura e aliviar as dores: para melhorar sua postura e aliviar a tensão do corpo, a fisioterapeuta listou algumas dicas práticas. Confira:

Ajuste o assento: Use uma almofada para aproximar o encosto do sofá ou poltrona e manter o tronco mais ereto

Use uma almofada para aproximar o encosto do sofá ou poltrona e manter o tronco mais ereto Apoio lombar: Coloque uma toalha dobrada ou uma pequena almofada atrás da lombar para proporcionar mais suporte e conforto

Coloque uma toalha dobrada ou uma pequena almofada atrás da lombar para proporcionar mais suporte e conforto Posição do celular: Mantenha o celular na altura dos olhos, apoiando os braços em almofadas. Se estiver assistindo vídeos, projete-os na TV

Mantenha o celular na altura dos olhos, apoiando os braços em almofadas. Se estiver assistindo vídeos, projete-os na TV Levante-se a cada hora: Caminhe por alguns minutos a cada hora para movimentar quadris, tronco, braços, cabeça e olhos, evitando rigidez muscular

Caminhe por alguns minutos a cada hora para movimentar quadris, tronco, braços, cabeça e olhos, evitando rigidez muscular Alongamento do peito: Realize alongamento do peitoral ao menos uma vez ao dia, encostando-se numa parede ou batente de porta, e levando o peito para frente por 30 segundos

Realize alongamento do peitoral ao menos uma vez ao dia, encostando-se numa parede ou batente de porta, e levando o peito para frente por 30 segundos Alongue o pescoço: Incline suavemente o pescoço para cada lado e mova a cabeça para cima e para baixo, mantendo a postura ereta

Incline suavemente o pescoço para cada lado e mova a cabeça para cima e para baixo, mantendo a postura ereta Faça alongamentos específicos para o pescoço: Adote alongamentos regulares para aliviar a tensão na região cervical e melhorar a flexibilidade

“O desafio está em reprogramar os hábitos cotidianos para um convívio mais saudável com a tecnologia. Mudanças simples, quando aplicadas com constância, podem evitar que o corpo pague um preço alto pela vida digital”, orienta Raquel.

