Axilas escuras: entenda os motivos

Levantar os braços sem preocupação deveria ser um gesto simples. No entanto, para muitas pessoas, o tom mais escuro nas axilas ainda é motivo de insegurança. O desconforto pode afetar a autoestima e até limitar o uso de roupas sem mangas, o problema é mais comum do que parece e pode estar relacionado a fatores como métodos de depilação agressivos, atrito constante com roupas apertadas ou até alterações hormonais.

Tal preocupação tem impulsionado a busca por alternativas seguras para minimizar esta condição. Segundo a Global Market Insights, em 2023, o mercado global de depilação definitiva foi avaliado em US$ 1,13 bilhão, com previsão de crescimento anual de 18,4% até 2032, reflexo da procura por soluções de longo prazo e menos invasivas, em comparação com lâminas ou cera.

A coordenadora responsável técnica Tálona Nayla de Marco, da rede de depilação a laser LypeDepyl, explica que o escurecimento tem múltiplas origens. Entre as principais estão:

Uso repetido de lâminas, que irritam a área

Processos inflamatórios após a depilação com cera

Fatores genéticos e hormonais

A boa notícia é que, com alguns ajustes e tratamentos adequados, é possível recuperar o aspecto natural da pele. Confira as recomendações:

Depilação a laser



Mais do que eliminar os pelos de forma duradoura, o feixe de luz contribui para a melhora gradual da textura e da cor da superfície cutânea. Ao reduzir o atrito provocado pelo crescimento dos fios e minimizar inflamações recorrentes, o procedimento atua indiretamente na recuperação do tom original.

“O recurso traz uma mudança estrutural: a área fica menos sensível, mais estável e menos sujeita a irritações futuras, o que impacta tanto a aparência quanto o bem-estar no dia a dia”, reforça a profissional.

Clareamento com dermocosméticos



Indicado como tratamento complementar, para manutenção em casa. “Fórmulas personalizadas podem combinar agentes despigmentantes, hidratantes e antioxidantes, atuando de forma integrada. Além de reduzir os escurecimentos, ajudam a melhorar a resistência e o viço”, afirma.

Mudança de hábitos



Pequenas escolhas cotidianas fazem diferença. Tecidos mais leves e respiráveis, hidratação local regular e o cuidado com produtos aplicados sob os braços são medidas simples que previnem novas marcas. Evitar desodorantes com alta quantidade de álcool na composição, por exemplo, reduz o risco de sensibilização. “A atenção começa em detalhes básicos, que juntos favorecem um tom mais uniforme ao longo do tempo”, orienta.

Tratamento individualizado



A especialista ressalta que cada caso precisa ser avaliado individualmente. Em muitos pacientes, a depilação já promove resultados; em outros, pode ser associada a protocolos clareadores para potencializar a melhora. “O importante é buscar orientação profissional para encontrar o tratamento mais adequado para o seu perfil”, destaca.

