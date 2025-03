Especialista destaca os desafios hormonais nas diversas fases da vida da mulher

As celebrações alusivas ao Dia Internacional da Mulher (08/03), acabaram estendendo-se para todo o período, tornando março o “mês da mulher” e chamando a atenção para os cuidados com a saúde.

A saúde da mulher envolve vários aspectos, problemas hormonais estão entre os que mais acometem o sexo feminino. A médica endocrinologista Dra. Daniele Zaninelli, que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso), explica que endocrinologia é a especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde relacionados aos hormônios.

A Dra. Daniele conta que as mulheres têm características peculiares que devem ser levadas em consideração em cada fase da vida. Segundo ela, quando uma mulher recebe cuidados de saúde adequados ao longo da vida, as chances de atingir a maturidade com boa qualidade de vida aumentam muito.

A médica, que integra também a Câmara Técnica de Endocrinologia do CRM-PR, pontua que prevenir pode ser a palavra-chave. E evitar o aparecimento de doenças crônicas, que são as principais causas de morte em ambos os sexos, exige cuidados que envolvem alimentação equilibrada, manutenção de um peso saudável, uma vida ativa e restrita ao consumo de substâncias tóxicas (cigarro, álcool e até excesso de suplementos e medicamentos).

A Dra. Daniele ressalta que atualmente dispõe-se de extenso conhecimento científico, além de recursos que podem ajudar a prolongar o tempo de vida livre de doenças, permitindo viver mais e melhor. De acordo com a especialista, a saúde mental da mulher também exige muita atenção desde a infância. “Flutuações hormonais marcam o início da vida fértil, na puberdade, assim como no término, na menopausa, e trazem importantes repercussões para o bem-estar geral”, alerta.

A frequência das disfunções hormonais aumenta ao longo da vida, e dentre as mais comuns estão os problemas de tireoide e a síndrome dos ovários policísticos. Outras questões comumente abordadas pelo endocrinologista são o sobrepeso e a obesidade, os distúrbios alimentares, o pré-diabetes e o diabetes.

“Além disso, não podemos deixar de dar atenção especial à fase da vida que cerca a menopausa”, alerta. Segundo ela, muitas mulheres começam a apresentar sintomas anos antes da parada das menstruações. Além dos fogachos, típicos dessa fase, outras manifestações incluem alterações do sono e do humor, mudanças na composição corporal e secura de mucosas, além de sintomas urinários, entre outros.

A Dra. Daniele destaca também que nada acontece de um dia para o outro, e que o acompanhamento personalizado em longo prazo pode amenizar os efeitos do envelhecimento na saúde, mantendo o bem-estar e a capacidade física e cognitiva, fundamentais para um envelhecimento saudável.